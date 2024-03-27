Развитие сетей: МТС улучшил связь на участке федеральной автотрассы А141 Брянск-Смоленск

MForum.ru
27.03.2024,
МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автотрассе А141 Брянск-Смоленск в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета по оценкам компании выросла на 30%.
карта расчетного покрытия сети МТС. Показан слой 4G/LTE
Для этого в Молотино было запущено дополнительное радиооборудование, которые позволило нарастить скорости мобильного интернета и обеспечить повышенную надежность голосовых услуг на участке трассы до 8 км. Появилась возможность, в том числе, для беспроводного подключения систем интеллектуального видеонаблюдения.
«В Брянской области обеспечение непрерывного покрытия на трассах – одна из первоочередных задач, так как пассажирский и грузовой трафик только растет. Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики, а также возможность подключения к сервисам экосистемы МТС. В населенных пунктах по трассе «Брянск-Смоленск» расположены предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом», – рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.
По данным оператора, скорость мобильного интернета МТС выросла в ряде населенных пунктов области, в селах: Овстуг, Речица, Чернетово, Бетово, Госома, Неготино, Дуброславичи, Хоробровичи, в которых в общей сложности проживает более 2000 человек.
Ранее МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Добрунь, Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров.
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теги: МТС развитие сетей Брянская область
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