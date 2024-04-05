Развитие сетей: МТС в Брянской области - улучшена связь на участке автотрассы А240 Брянск-Беларусь

MForum.ru
05.04.2024,
МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автотрассе А240 Брянск-Беларусь в районе деревни Добрунь Брянского района. По данным МТС, в результате установки дополнительного телеком-оборудования, скорость мобильного интернета выросла на 30%.
Улучшено покрытие на участке трассы длиной около 4 км. Здесь при необходимости можно запустить систему интеллектуального видеонаблюдения, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования на базе IoT.
«В Брянской области весной активизировался дорожный трафик: наш регион во многом сельскохозяйственный, многие едут закупать всё для дачного сезона. Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики, а также возможность подключения к сервисам экосистемы МТС. В Добруни расположены предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом и мобильным интернетом», – рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.
В марте МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров, а также на трассе «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино.
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теги: развитие сетей Брянская область МТС автотрассы
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