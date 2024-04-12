Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

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Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

12.04.2024, MForum.ru

HMD приняла новый мультибрендовый подход для смартфонов, но придерживается названия Nokia для функциональных телефонов, линейка которых пополнилась тремя новыми устройствами, представляющих собой современную интерпретацию классики: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) и 230 (2024).

Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

Nokia 6310 (2024) похож на 6310 2021 года, но HMD предоставил ему аккумулятор емкостью 1450 мАч большего размера и порт USB-C. Остальные характеристики остались прежними — VGA-камера со вспышкой сзади, 2,8-дюймовый ЖК-дисплей спереди, слот для двух SIM-карт с возможностью ожидания для обеих карт и дополнительный слот для карт microSD.

Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

Nokia 5310 (2024) сохранил дизайн 5310 (2020), но телефон фактически увеличился в размерах — он выше и шире, освобождая место для большей батареи емкостью 1450 мАч. Чипсет новинки – Unisoc 6531F. Больший размер также позволил установить более крупный дисплей –2,8-дюйма.

Как и оригинальная модель 2007 года, Nokia 5310 (2024) получил блок кнопок управления плеером на правой стороне телефона, клавиши регулировки громкости — на левой. HMD также добавили порт USB-C . Но внутри все осталось прежним — память 8/16 МБ (слот для карты microSD присутствует), два динамика и FM-радио.

Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

Подход к обновлению Nokia 230 аналогичен – сохранение прежнего дизайна при более емком АКБ. Площадь корпуса точно такая же, как у телефона, выпущенного в 2015 году, также сохранен 2,8-дюймовый TFT-дисплей с 65 тысячами цветов. Nokia 230 также использует ту же 2-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой на передней и задней панелях. Основное отличие — аккумулятор емкостью 1450 мАч и порт USB-C. Bluetooth 5.0 поддерживается чипсетом Unisoc 6531F, тогда как другие функции, такие как аудиоразъем 3,5 мм и 8/16 МБ, остались неизменными.

Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально

HMD не раскрыла цены новинок. При этом они работают только в сетях 2G, поддержки 4G (для голосовой связи) не предусмотрено.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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