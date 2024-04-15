Брянская область: Модернизация сети МТС в городе Дятьково подняла до 100 Мбит/с скорости LTE в Музее дятьковского хрусталя

MForum.ru
15.04.2024,
МТС сообщает об установке возле музея нового телеком-оборудования, что позволило нарастить скорости передачи данных в сети LTE оператора до 100 Мбит/c. Улучшена и стабильность голосовой связи.
все фотографии предоставлены пресс-службой МТС
Завершение модернизации приурочено к открытию в музее новой выставки изделий из цветного хрусталя - Путешествие по таблице Менделеева.
Музей представил экспозицию, включающую "рубиновые" вазы с добавлением золота, синие кобальтовые чаши, фиолетовый хрусталь с неодимом, зеленые бокалы с примесью меди и светящееся урановое стекло. В Дятьковском музее хрусталя - более 12 тысяч экспонатов.
«Музей дятьковского хрусталя и завод представляет собой уникальный комплекс, где можно увидеть весь процесс работы стекольных дел мастеров: завод тоже располагается рядом ... к началу туристического сезона мы прокачали сеть LTE во всем Дятьково», - рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.
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теги: развитие сетей МТС Брянская область
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