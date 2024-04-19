Приморский край: МегаФон расширил сеть 4G/LTE в поселке Славянка

MForum.ru
19.04.2024,
МегаФон провел модернизацию сети 4G/LTE в поселке Славянка расположенном в районе бухты Нерпа Приморского края. На 30% выросла площадь уверенного покрытия, обеспечена поддержка VoLTE. Сигнал сети LTE обеспечивает территорию в районе бухты Нерпа, где расположены базы отдыха и автодорогу.
«Поселок Славянка притягивает туристов родного региона и отдыхающих с других территорий страны. Здесь бывает много наших абонентов из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Красноярска, Новосибирска. В высокий сезон прошлого года туристы и жители посёлка Славянка передали в 1,6 раза больше данных, чем годом ранее. Мы проводим улучшение на сети накануне открытия туристического сезона. Особое внимание уделяется местам притяжения путешественников, где в интернет с мобильных устройств могут одномоментно выходить тысячи пользователей. Опираясь на данные аналитики, мы развиваем телеком-инфраструктуру. Так кроме базовой станции в районе бухты Нерпа, в конце прошлого года был запущен новый объект связи 4G для покрытия пляжей в бухте Наездник», - отмечает директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.
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теги: развитие сетей МегаФон Приморский край
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