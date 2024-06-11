Видеоконференцсвязь: Аналитики J'son & Partners поставили МТС Линк на первое место в рейтинге стабильности ВКС сервисов

MForum.ru

Видеоконференцсвязь: Аналитики J'son & Partners поставили МТС Линк на первое место в рейтинге стабильности ВКС сервисов

11.06.2024, MForum.ru

В J`son & Partners Consulting провели исследование стабильности работы популярных в России сервисов ВКС в нестабильных условиях. То есть это не рейтинг популярности, а оценка качества работы ВКС в плане стабильности соединения и качества картинки и звука. Согласно исследованию TAdviser, 98% компаний называют стабильность работы важнейшим фактором выбора ВКС-платформы.

Аналитики оценили и другие показатели: особенности взаимодействия с платформой на разных этапах использования сервиса (вход — регистрация и подключение, возможность записи, возможность разделения участников по комнатам, демонстрация материалов, онлайн-доски, возможности для невербального общения, пользовательские настройки, завершение мероприятия и т.д., всего более 50 показателей). Наиболее широкий спектр возможностей продемонстрировали платформы МТС Линк, Контур.Толк и Zoom.

 

 

На 1-е место аналитики поставили МТС Линк с внушительными 98 баллами, что на 12 баллов выше, чем у Zoom, например.

Яндекс.Телемост неожиданно для меня набрал те же 89 баллов, что и Microsoft Teams.

Странно, что исследование не затронуло Google Meet.

При оценке стабильности сервисов агентство анализировало и тестировало сервисы в различных сценариях использования: на улице с мобильного интернета, из движущегося автомобиля, из движущегося закрытого лифта, из метрополитена (переход между станциями глубокого залегания и вагон поезда), через публичный Wi-Fi (кафе) и референсно через стабильный офисный Wi-Fi (20 Мбит/с). В 80% случаев подключение производилось с мобильных устройств, в 20% — через десктоп-версии облачных платформ.

Для оценки использовалась совокупность показателей стабильности работы платформ, в том числе наличие и частота фризов, наличие и частота дисконнектов, качество и стабильность передачи звука и видеотрансляции.

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теги: видеоконференцсвязь аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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