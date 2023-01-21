Видеоконференции: В России все активнее пользуются отечественными сервисами видеоконференций

21.01.2023, MForum.ru

Мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференции по данным МТС в 2022 году упал на 19% год к году, а российских - вырос на 41%. Самое большое падение: Webex - 81%; Microsoft Teams - 39%; Google Meet - 36%; Zoom - 16%; Skype - 10%.

Российские системы показали рост: Webinar Group - 44%; Яндекс.Телемост - 32%; VK.Звонки - 23%.

На 5% выросло число россиян, которые хотя бы раз запускали сервисы для видеоконференций.

пресс-релиз МТС

К сожалению, МТС не приводит текущие соотношения по трафику между пользованием зарубежными сервисами и российскими. Zoom, в частности, продолжает лидировать по этому показателю по сравнению с любыми другими российскими и зарубежными сервисами. Далее в тройке лидеров со значительным отрывом от Zoom следуют Microsoft Teams и Webinar Group - оценки мои.

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теги: видеоконференцсвязь МТС