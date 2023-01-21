Видеоконференции: В России все активнее пользуются отечественными сервисами видеоконференций

MForum.ru
21.01.2023,
Мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференции по данным МТС в 2022 году упал на 19% год к году, а российских - вырос на 41%. Самое большое падение: Webex - 81%; Microsoft Teams - 39%; Google Meet - 36%; Zoom - 16%; Skype - 10%.
Российские системы показали рост: Webinar Group - 44%; Яндекс.Телемост - 32%; VK.Звонки - 23%.
На 5% выросло число россиян, которые хотя бы раз запускали сервисы для видеоконференций.
К сожалению, МТС не приводит текущие соотношения по трафику между пользованием зарубежными сервисами и российскими. Zoom, в частности, продолжает лидировать по этому показателю по сравнению с любыми другими российскими и зарубежными сервисами. Далее в тройке лидеров со значительным отрывом от Zoom следуют Microsoft Teams и Webinar Group - оценки мои.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: видеоконференцсвязь МТС
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Пятое поколение: МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию c помощью 5G / MForum.ru
15.02. [Краткие новости] IT: Мобильное ИТ-решение для сотрудников Росатома признано лучшим на конкурсе проектов Global CIO / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] Аналитика: Как москвичи и петербуржцы пользуются видеоконференциями / MForum.ru
12.04. [Новости компаний] Видеоконференсинг: Не Zoomом единым / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Акции: МегаФон предлагает бизнесу бесплатное решение для проведения вебинаров и видеоконференций / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme V30 замечен в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Может появиться еще одна версия Moto G53 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Представлен LeTV S1 Pro в стиле iPhone 14 Pro / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Redmi 12C появится в феврале / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 8T может выйти в 4G и 5G вариантах / MForum.ru
10.01. Слухи: OnePlus Ace 2 проходит сертификацию в Китае и может выйти на мировой рынок как OnePlus 11R / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Смартфоны семейства Galaxy S23 представят 1 февраля / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A56s представлен официально / MForum.ru