Развитие сетей: МегаФон в Московской области - модернизация сети в Мытищах дала прирост скоростей на 60%

19.09.2024, MForum.ru

Инженеры МегаФона запустили новые и модернизировали ранее развернутые базовые станции в одном из крупнейших городов Московской области. Как утверждает оператор, доступные абонентам скорости выросли на 60%.

В зону действия базовых станций вошли не только жилые районы Мытищ, но и школы, музей Метровагонмаша, конный центр, храмы, другие объекты. Покрытие и рост скоростей обеспечило использование частот 2600 МГц и 2100 МГц.

Также инженеры МегаФона запустили базовые станции в ряде деревень и поселков городского округа Мытищи: Фелисово, Михалево, Румянцево, Протасово, Грибки, Большая Черная, Ларёво и других. В самих поселениях оборудование поддерживает низкочастотные диапазоны GSM 900 (2G) и LTE 800 (4G).

«В городском округе проживает больше 300 тысяч человек, и каждому из них важно оставаться на связи круглосуточно. При выборе локаций для строительства базовых станций мы учли множество факторов, включая плотность числа жителей ближайших населенных пунктов и нагрузку на сеть, чтобы использовать все возможности современного оборудования. Это позволило нам увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 585 Мбит/с», — добавил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

МегаФон продолжает работать над улучшением сети в Подмосковье, в том числе и дальнем. По данным компании, уже более 700 тысяч жителей области за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким мобильным скоростям. Качество связи ранее повысили и в крупнейших округах региона — Одинцово и Раменское.

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теги: МегаФон развитие сетей Московская область

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