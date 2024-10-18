Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro

18.10.2024, MForum.ru

Apple выпустила 7-е поколение iPad mini, которое было представлено с чипсетом A17 Pro, также установленным на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако на официальном сайте указано иное — планшет оснащен 5-ядерным графическим процессором, что выглядит как урезанная версия A17 Pro.

Такие чипсеты часто называют бракованными, потому что они не проходят процесс контроля качества во время производства. Вполне возможно, что версия с 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим процессором была недостаточно мощной для iPhone, но была достаточно большая партия, чтобы оснастить новые iPad.

Так же отметим, что Apple прекратила выпуск iPhone 15 Pro и Pro Max после запуска дуэта 16 Pro, а изначально для этих телефонов могла быть зарезервирована пара дополнительных чипов, которые и пошли в iPad Mini.

Чип все равно будет работать хорошо, просто одно ядро будет отключено, чтобы поддерживать производительность. Учитывая, что это A17 Pro, мы ожидаем, что iPad mini (2024) получит Apple Intelligence с iOS 18.1 после запуска. Планшет доступен для предварительного заказа по начальной цене 499 долларов, а продажи начнутся 23 октября.