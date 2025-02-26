Партнерства. Айти: Компании МТС Web Services и АНТ-ЦС стали партнерами по аутсорсингу услуг промышленной автоматизации

26.02.2025, MForum.ru

В условиях «демографической ямы» и других факторов, которые сделали рабочую силу дефицитной, трудно недооценить важность промышленной автоматизации. Партнерство расширяет портфель решений, доступных клиентам MWS на такие продукты для промышленной автоматизации как: APS-система ОптИМУС, EAM-система ИУС ТОиР и её мобильная версия мТОиР.

🔹 APS-система ОптИМУС предназначена для оптимизации деятельности предприятий, улучшения процессов планирования, управления цепочками поставок. В системе консолидируется информация об активах, сотрудниках, временных затратах, бюджетах предприятия, рассчитывается план с фиксацией времени и места выполнения работ, исполнителей, используемых ресурсов, формируются аналитические отчеты. Есть API для работы с внешними системами.

🔹 ИУС ТОиР - информационно-управляющая система техобслуживания и ремонта – помогает комплексно автоматизировать все этапы работ по техобслуживанию и ремонту, от планирования до контроля исполнения. Система планирует и в режиме реального времени редактирует график техобслуживания и ремонта, а также ведет карты ремонта технических объектов.

🔹 мТОиР – мобильное решение техобслуживания и ремонта позволяет принимать заказы на работу в онлайн-режиме из учетной системы на мобильное устройство, отслеживает выполнение работ согласно технологической карте, а также загружает данные фотофиксации результата в учетную систему заказчика. Решение может быть реализовано как в виде отдельного приложения, так и в формате чат-бота Telegram.

ТОиР совместима с российскими ОС и БД Postgres Pro и PANGOLIN. Наличие API и интеграционной шины позволяют интегрировать ее со сторонним ПО.

«Мы активно расширяем портфель продуктовых решений, дополняя полку в том числе услугами для цифровизации и повышения эффективности работы промышленных предприятий. Компания АНТ-ЦС обладает многолетней экспертизой в области построения высоконагруженных информационных систем, а широкий спектр услуг компании направлен на объединение различных технологий в единую среду. Мы рады расширить сотрудничество и дополнить эту экосистему облачными технологиями. Уверен, что наша взаимная интеграция предоставит российскому бизнесу новые технологические возможности для дальнейшего роста и развития», — отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.

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теги: МТС айти партнерства софт

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