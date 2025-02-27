Услуги: Ответ от МТС последовал быстро - запущена услуга сохранения номера

MForum.ru
27.02.2025,
МТС сообщает о запуске услуги "Сохраняю номер", которая позволяет абоненту сохранять за собой номер телефона, независимо от того, насколько регулярно он им пользуется.
Услуга активируется на незаблокированном номере, на полгода, плата в размере 349 рублей списывается раз в 6 месяцев.
Это не совсем "вечный номер", но шаг в правильном направлении. Такая услуга может быть актуальна для тех, кто подолгу не пользуется услугами связи, например, использует свой номер только для доступа к банковским сервисам, мессенджерам и маркетплейсам.
Услуга доступ для всех клиентов МТС во всех регионах страны. Подключить услугу Сохраняю номер можно в приложении Мой МТС, в ЛК, в салоне МТС либо в рамках обращения в Контактный центр. Активация услуги не ограничивает другие услуги, согласно тарифу, например, звонки и интернет.
Ждем ответов остальных участников рынка?
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теги: МТС услуги сохранение номера
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