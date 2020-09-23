Услуги: Абоненты МегаФон получили возможность создавать резерв голосового трафика

23.09.2020, MForum.ru

МегаФон запускает опцию "Копилка минут". Теперь предоплаченные минуты разговора сохраняются, ими можно воспользоваться, если не хватило включенного в пакет объема.

Вряд ли кто-то будет спорить, что мало что так раздражает пользователя, как "сгорание" ранее оплаченных им услуг или любых других остатков на его счетах. Так что любые действия оператора, направленные на сохранение собственности абонента, это безусловный позитив.

Весной МегаФон обеспечил для пользователей тарифной линейки "БезПереплат" возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета. За это время абоненты накопили 10 тысяч гигабайт интернета (это более 30 тысяч часов просмотра видео или более 3 млн песен со стримингового сервиса). Теперь сохранять можно не только гигабайты, но и минуты.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Для того, чтобы начать пользоваться опцией "Копилка минут", ее следует активировать в личном кабинете. Но если вы уже пользуетесь опцией переноса остатков пакетов интернет-трафика, то никакие дополнительные телодвижения не потребуются - накопление минут начнется автоматически.

Накапливать минуты до бесконечности не получится, копилка не бездонная, в зависимости от тарифа ее объем ограничен на уровне 1.5 или 2 объемов пакетов, включенных в ежемесячный пакет. Например, для Московского региона, максимально в Копилке может быть 1200 минут, что весьма неплохо.

По-сути, речь идет о том, что оператор дал абонентам возможность "сгладить" неравномерность востребованности голосового трафика в разные месяцы, причем без дополнительных расходов со стороны абонентов. Хорошая инициатива МегаФон.

Пользователи линейки "БезПереплат" также могут бесплатно общаться в мессенджерах, даже при отрицательном балансе счета, причем не только в текстовом режиме, но также совершать вызовы и отправлять и получать медиа-файлы. Это не расходует пакет интернета. В списке мессенджеров, на которые распространяется "бесплатность": WhatsApp и Telegram, а также Facebook messenger, Viber, Snapchat, TamTam и eMotion.

Абоненты #БезПереплат бесплатно пользуются "защитой от нежелательных подписок". Кроме того им доступен бесплатный пакет "МегаФон ТВ" с 50 ТВ-каналами на просмотр которых также не расходуется трафик.

Подключиться к тарифам линейки "БезПереплат" можно самостоятельно, в ЛК или в салонах МегаФона.

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теги: телеком МегаФон услуги копилка резерв трафика