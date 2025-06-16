Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

MForum.ru
16.06.2025,
OnePlus недавно выпустила OnePlus Pad 3 базирующийся на Snapdragon 8 Elite. Новый слух утверждает, что следующий планшет китайского бренда будет называться OnePlus Pad Lite.
Источник утверждает, что OnePlus Pad Lite будет основан на Helio G100 SoC, его программной основой станет Android 15 с оболочкой OxygenOS 15.0.1 поверх него. В плане возможностей подключения ожидаются версии как с поддержкой только WiFi, так с 4G LTE.
OnePlus Pad Lite будет оснащен 11-дюймовым 90-Гц FullHD+ LCD-дисплеем и аккумулятором емкостью 9340 мАч. Данные о мощности быстрой зарядки не приводятся. Ожидается, что новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, но могут быть и иные конфигурации памяти. Фоточасть будет включать пару 5 Мп камер (по одной спереди и сзади).
По данным источника, OnePlus Pad Lite будет весить 539 г, а его размеры составят 254,9x166,5x7,4 мм. Планшет будет доступен в цвете Aero Blue. В качестве аксессуара для него будет доступен чехол-книжка, который также будет служить подставкой. Официальных подтверждений этой информации нет.
© Антон Печеровый,
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