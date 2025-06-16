Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

MForum.ru

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

16.06.2025, MForum.ru

OnePlus недавно выпустила OnePlus Pad 3 базирующийся на Snapdragon 8 Elite. Новый слух утверждает, что следующий планшет китайского бренда будет называться OnePlus Pad Lite.

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

Источник утверждает, что OnePlus Pad Lite будет основан на Helio G100 SoC, его программной основой станет Android 15 с оболочкой OxygenOS 15.0.1 поверх него. В плане возможностей подключения ожидаются версии как с поддержкой только WiFi, так с 4G LTE.

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

OnePlus Pad Lite будет оснащен 11-дюймовым 90-Гц FullHD+ LCD-дисплеем и аккумулятором емкостью 9340 мАч. Данные о мощности быстрой зарядки не приводятся. Ожидается, что новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, но могут быть и иные конфигурации памяти. Фоточасть будет включать пару 5 Мп камер (по одной спереди и сзади).

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

По данным источника, OnePlus Pad Lite будет весить 539 г, а его размеры составят 254,9x166,5x7,4 мм. Планшет будет доступен в цвете Aero Blue. В качестве аксессуара для него будет доступен чехол-книжка, который также будет служить подставкой. Официальных подтверждений этой информации нет.

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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