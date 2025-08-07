ERP: MWS Cloud запустила облако для 1С

MForum.ru
07.08.2025,
По мере роста гонений на зарубежный софт, растет интерес к российским «аналогам», 1С – безусловный лидер рынка российских ERP решений для бизнеса, а облачная реализация развертывания 1С – простой и доступный для многих способ начать работать с этим ПО в виртуальной среде, не заморачиваясь на развертывание собственной инфраструктуры, ее настройку, накатывание на нее ПО, его настройку. Вместо недель самостоятельных работ – буквально часы, может быть день-другой между решением и его реализацией.
В рамках сервиса компания развернет для заказчиков приложения 1С, предоставит к нему доступ пользователям и возьмет на себя его настройку и поддержку. MWS Cloud будет разворачивать 1С в виртуальной инфраструктуре с процессорами 3,25 ГГц и большим объемом RAM. В рамках сервиса компания также возьмет на себя настройку, поддержку и мониторинг виртуальной инфраструктуры, платформы 1С и СУБД, а в случае необходимости и сами приложения 1С клиента. Специалисты MWS Cloud могут провести миграцию уже существующих сервисов 1С заказчика в облако.
Как сообщает МТС, сервис разворачивается в собственных дата-центрах MWS Cloud уровня отказоустойчивости Tier III, в виртуальной инфраструктуре, аттестованной по требованиям 152-ФЗ для работы с персональными данными.
Сервис «Облако 1С» вошел в линейку сервисов 1С, предоставляемых MWS Cloud. Помимо него компания может предоставить отдельные лицензии: их можно как купить, так и взять в аренду.
Кроме того, MWS Cloud может предоставить «Защищенный 1С-хостинг», который дополнительно защищен 7 факторами информационной безопасности. Среди них: антиDDoS, WAF, SOC и бэкапы. Важно, поскольку речь идет о финансах и в целом о чувствительных данных для бизнесов.
Какие могут быть подводные камни?
Иногда решения 1С критикуют, указывая на их недостаточную производительность и сложность масштабирования, если число пользователей начинает превышать 5 тысяч и более. Нивелирует ли эти проблемы мощная инфраструктура MWS?
Перспективы
Актуальное решение МТС, спрос на него на рынке будет. Как минимум, со стороны малого и среднего бизнеса, а также от госсектора. Впрочем, 1С-хостинг предлагают и другие участники рынка: СберОблако, VK Cloud Solutions, Ростелеком-Облако. Но, в случае МТС, можно еще предложить синергию в виде интеграции 1С с платформами MWS GPT и MWS Data.
Как продвинуть
В целом для успешного продвижения своих услуг, компания должна была бы показать несколько кейсов миграции с SAP на свой 1C-хостинг, это могло бы упростить привлечение новых клиентов. И, надеюсь, будет предусмотрена тарификация pay-as-you-go для среднего и малого бизнеса.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: MWS Cloud ERP облачные сервисы 1C
--
Публикации по теме:
30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] 5G. Ядро сети. Облачные сервисы: Ericsson и Google Cloud представили SaaS-платформу 5G / MForum.ru
05.06. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу / MForum.ru
21.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2025 - хороший результат для сложных рыночных условий. Часть 1 / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Облачные сервисы: Билайн сообщает о запуске метрокластера Cloud Compute MetroCluster / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru