ERP: MWS Cloud запустила облако для 1С

По мере роста гонений на зарубежный софт, растет интерес к российским «аналогам», 1С – безусловный лидер рынка российских ERP решений для бизнеса, а облачная реализация развертывания 1С – простой и доступный для многих способ начать работать с этим ПО в виртуальной среде, не заморачиваясь на развертывание собственной инфраструктуры, ее настройку, накатывание на нее ПО, его настройку. Вместо недель самостоятельных работ – буквально часы, может быть день-другой между решением и его реализацией.

В рамках сервиса компания развернет для заказчиков приложения 1С, предоставит к нему доступ пользователям и возьмет на себя его настройку и поддержку. MWS Cloud будет разворачивать 1С в виртуальной инфраструктуре с процессорами 3,25 ГГц и большим объемом RAM. В рамках сервиса компания также возьмет на себя настройку, поддержку и мониторинг виртуальной инфраструктуры, платформы 1С и СУБД, а в случае необходимости и сами приложения 1С клиента. Специалисты MWS Cloud могут провести миграцию уже существующих сервисов 1С заказчика в облако.

Как сообщает МТС, сервис разворачивается в собственных дата-центрах MWS Cloud уровня отказоустойчивости Tier III, в виртуальной инфраструктуре, аттестованной по требованиям 152-ФЗ для работы с персональными данными.

Сервис «Облако 1С» вошел в линейку сервисов 1С, предоставляемых MWS Cloud. Помимо него компания может предоставить отдельные лицензии: их можно как купить, так и взять в аренду.

Кроме того, MWS Cloud может предоставить «Защищенный 1С-хостинг», который дополнительно защищен 7 факторами информационной безопасности. Среди них: антиDDoS, WAF, SOC и бэкапы. Важно, поскольку речь идет о финансах и в целом о чувствительных данных для бизнесов.

Какие могут быть подводные камни?

Иногда решения 1С критикуют, указывая на их недостаточную производительность и сложность масштабирования, если число пользователей начинает превышать 5 тысяч и более. Нивелирует ли эти проблемы мощная инфраструктура MWS?

Перспективы

Актуальное решение МТС, спрос на него на рынке будет. Как минимум, со стороны малого и среднего бизнеса, а также от госсектора. Впрочем, 1С-хостинг предлагают и другие участники рынка: СберОблако, VK Cloud Solutions, Ростелеком-Облако. Но, в случае МТС, можно еще предложить синергию в виде интеграции 1С с платформами MWS GPT и MWS Data.

Как продвинуть

В целом для успешного продвижения своих услуг, компания должна была бы показать несколько кейсов миграции с SAP на свой 1C-хостинг, это могло бы упростить привлечение новых клиентов. И, надеюсь, будет предусмотрена тарификация pay-as-you-go для среднего и малого бизнеса.

теги: MWS Cloud ERP облачные сервисы 1C

