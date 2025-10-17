Развитие сетей: МегаФон в Тыве - оператор обеспечил возможность подключения к 4G/LTE еще в двух поселениях

MForum.ru
17.10.2025,
Возможность подключения к сети МегаФон обеспечено в селах Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна и Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна. Всего в зоне покрытия - более 2 тысяч жителей.
Работы в Туве проведены в рамках участия оператора в федеральном проекте Устранение цифрового неравенства 2.0, реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития республики. В программу вошли населенные пункты, расположенные в горной местности.
«Наша компания рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить жителям малочисленных и труднодоступных поселений доступ к 4G. Развитие инфраструктуры идёт за счёт собственных технологических решений или, как в данном случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на оборудовании других операторов. Таким образом мы увеличиваем зону покрытия без строительства новых базовых станций, экономим ресурсы и сокращаем расходы на инфраструктуру. Для людей это значит одно — стабильная связь и возможность пользоваться современными онлайн-сервисами независимо от места проживания», – рассказала директор МегаФона в Республике Тыва Светлана Симаткина.
Дерзиг-Аксы расположено на живописном берегу Малого Енисея. Летом сюда можно приехать на несколько дней с палатками, или остановиться в гостевом доме. А рядом с селом Теве-Хая возвышается одноимённая гора, от которой село и получило своё название. «Верблюжья скала» – в переводе с тувинского – уникальная природная достопримечательность республики, находящаяся под охраной государства.
В обоих населенных пунктах местным жителям и приезжим также доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE.
