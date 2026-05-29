5G: Лед тронулся? Каким будет 5G в России в ближайшие годы

29.05.2026, MForum.ru

Итак, лед тронулся… Похоже, стороны нашли некий компромисс и уже летом 2026 года в России появится 5G. Каким он будет? Ничего хорошего я бы в ближайшие месяцы не ожидал. Прежде всего потому, что регулятор так и не собирается выдавать российским операторам частоты 3.4-3.8 ГГц. А обещает выдать частоты 4.63-4.99 ГГц. Не хочу в сотый раз повторяться, говорить, что развертывание сетей в этом диапазоне обойдется дороже по нескольким причинам.

Если говорить о достигнутых компромиссах, то их несколько, если верить источникам газеты Известия.

Во-первых, похоже, что операторы смогут использовать для запуска ИМЕЮЩЕЕСЯ на их сетях оборудование. То есть импортное. И, действительно, многое из работающего на российских сетях оборудование, это 5G Ready, поэтому перевести его в режим поддержки 5G – не так уж дорого. Это стоило бы разрешить сделать лет 5 назад, но лучше поздно, чем никогда?

Во-вторых, похоже, что операторам разрешат использовать уже имеющиеся у них частоты под 5G в режиме «технейтральности». Это хорошее, правильное решение. Но паллиативное. Без выдачи новых частот, запуск 5G на уже имеющихся частотах не даст заметного роста пропускной способности сетей.

Какие еще плюсы можно отметить?

Непопулярные частоты предоставят бесплатно, без аукциона. Это отражает реалии – платить за них вряд операторы не захотели. Хорошее, правильное решение.

Еще плюс - Россия больше не будет в числе стран-лузеров без 5G. На карте мира в цвета 5G закрасится существенная часть суши.

В целом, наверное, надо радоваться… Постепенно процесс пойдет, хотя бы с мертвой точки сдвинемся, а там… иногда временные решения оказываются весьма постоянными, например.

Надо бросать в воздух чепчики? Но пока что ощущение, скорее такое: «что-то шарики не радуют».

Частично это потому, что поезд 5G в мире уже ушел, передовые операторы построили и теперь уплотняют покрытие сетей 5G Advanced / 5G SA, готовятся к 6G.

Частично потому, что в ложку меда, как водится добавили и немало дегтя.

Так, работать с 5G на зарубежном оборудовании операторам разрешат лишь временно, регулятор требует его замены на отечественное уже в ближайшие годы. Расходы операторов на это не будут скромными. Как и чем операторы их "отобьют"?

Какие еще минусы нельзя не отметить?

Под чудесный диапазон 4.63-4.99 ГГц выбор абонентского оборудования – минимален. Забудьте о многих привычных брендах. Скорее всего, если вы захотите пользоваться 5G, придется купить китайский смартфон. Китайцы будут рады.

Еще регулятор скорее всего обременит операторов графиком запуска – запустите 5G там и вот там в такие-то сроки… Платить за это (инвестировать) придется операторам, казалось бы, им и решать, где и когда запускать поддержку 5G экономически целесообразно?

Но зато у нас будет 5G. Хотя бы какой-то. ||

