Мобильная связь: МТС обеспечила LTE покрытие на территории парка «Зеленый остров» в Омске

MForum.ru
05.06.2026,
Это центральный парк города, расположенный на берегу Иртыша, популярное место отдыха в городе. Здесь находится парк развлечений «Вокруг света» с самым высоким колесом обозрения за Уралом, кафе, летние площадки, пункты проката велосипедов и катамаранов, открытый кинотеатр.
Как сообщает МТС, покрытием LTE обеспечена вся территория парка, за счет запуска нового телеком-оборудования скорости доступа к мобильному интернету выросли в среднем на 30%.
«Благодаря Big Dаta мы анализируем популярные у туристов локации и отмечаем возрастающие потребности в скоростном мобильном интернете. Установка нового телеком-оборудования МТС позволяет омичам и гостям города не испытывать цифрового дискомфорта и создает запас емкости сети, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой даже в часы пиковых нагрузок, например, во время концертов, на которые собираются тысячи человек», - отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
--
теги: МТС Омская область развитие сетей мобильная связь
--
Публикации по теме:
30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона
28.01. МТС в Омской области - в селе Знаменское начали работать две отечественных БС
16.12. МТС в Омской области - сеть LTE запущена еще в 18 населенных пунктах
13.11. МегаФон в Омской области - оператор задействовал дополнительные частоты под LTE в Березовке и Колосове
06.10. МегаФон в Омской области - услугу 4G впервые получили Белоусовка и Чикишево
16.07. МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах
04.06. МегаФон в Омской области - интернет стал быстрее в спальных районах Омска
22.04. Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт
06.02. МТС в Омской области - новые базовые станции появились в селе Азово Азовского немецкого национального района
21.01. МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть в Омске и пригороде
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
10.09. МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть на въезде в Омск - в районе поселка Черлак
04.07. МегаФон в Омской области - новые базовые станции появились в 6 населенных пунктах Полтавского района
20.06. МТС в Омской области - LTE пришло еще в 13 населенных пунктов
15.04. МегаФон разогнал LTE в микрорайоне Черемушки до 100 Мбит/с
04.04. МТС в Омской области - новые базовые станции запущены в промзоне Омска
07.03. МТС в Омской области - новая BS появилась в микрорайоне Амурский-2
01.02. В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4%
18.01. МТС в Омской области - LTE появился в деревне Покрово-Иртышское
20.12. Иртея показала решение 5G на выставке-форуме Россия
05.06. ПМЭФ: Кремниевая фотоника - Сбер представил ФИС
05.06. МТС обеспечила LTE покрытие на территории парка «Зеленый остров» в Омске
04.06. ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
04.06. Компания Muon Space – еще один претендент на участие в рынке космических ЦОД
04.06. Анатолий Корсаков генеральный директор «Трамплин Электроникс» в интервью подкасту «Знай наших»
04.06. Государственный оператор сотовой связи Узбекистана успешно приватизирован группой международных инвесторов
04.06. Внедряя ИИ в деятельность компании следует быть прагматичными
04.06. В ЕС спохватились – без ИИ и микросхем не будет и суверенитета
03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео
03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
03.06. Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае
03.06. Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ
03.06. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит
03.06. МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL
02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов