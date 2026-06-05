Мобильная связь: МТС обеспечила LTE покрытие на территории парка «Зеленый остров» в Омске

05.06.2026, MForum.ru

Это центральный парк города, расположенный на берегу Иртыша, популярное место отдыха в городе. Здесь находится парк развлечений «Вокруг света» с самым высоким колесом обозрения за Уралом, кафе, летние площадки, пункты проката велосипедов и катамаранов, открытый кинотеатр.

Как сообщает МТС, покрытием LTE обеспечена вся территория парка, за счет запуска нового телеком-оборудования скорости доступа к мобильному интернету выросли в среднем на 30%.

«Благодаря Big Dаta мы анализируем популярные у туристов локации и отмечаем возрастающие потребности в скоростном мобильном интернете. Установка нового телеком-оборудования МТС позволяет омичам и гостям города не испытывать цифрового дискомфорта и создает запас емкости сети, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой даже в часы пиковых нагрузок, например, во время концертов, на которые собираются тысячи человек», - отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

--

теги: МТС Омская область развитие сетей мобильная связь

--