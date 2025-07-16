5G: Вьетнамская Viettel протестировала 5G Advanced в режиме агрегации 11 частотных диапазонов, получив 10 Гбит/с на реальной платформе 5G SA

MForum.ru
14.06.2026,
Об этом рекорде рассказывает Vietnam.vn. Для установления рекорда была задействована технология NR-DC (New Radio Dual Connectivity). Объединялись 3 полосы из диапазона 3500 МГц и 8 полос миллиметрового диапазона (26 ГГц).
На сегодняшний день – это лишь красивый рекорд, полученный при участии вендоров – Ericsson и MediaTek (чипсет M90 поддерживает эти технологии), но на уже развернутом коммерческом оборудовании 5G Viettel и с использованием ядра сети 5G SA, которое уже обслуживает реальную коммерческую инфраструктуру компании. Это означает, что при необходимости, оператор способен обеспечить для клиентов высокие скорости доступа к сети.
Вьетнамскому оператору есть чем похвастаться и помимо рекордов 5G SA – компания уже применяет решения для обработки данных на периферии сети.
Экспериментируя с рекордными скоростями 5G SA, компания стремительно наращивает число базовых станций и покрытие сети 5G во Вьетнаме – на конец 2025 года, по данным оператора было развернуто порядка 30 тысяч базовых станций 5G, что позволило охватить услугами 5G 90% территории страны. В 2026 году компания планирует развернуть еще около 20 тысяч новых базовых станций 5G, а в зоне покрытия 5G окажется до 97% населения.
Во Вьетнаме услуги 5G предоставляют все крупнейшие операторы - Viettel, VNPT и MobiFone. Хотя эта страна заметно запоздала с запусками 5G (первая сеть стартовала в 2024 году), но темпы развертывания – высокие. Удивляться нечему – вьетнамские операторы получили частоты в «золотом диапазоне», только MobiFone получила 100 МГц (!!) в 3.4 ГГц. Правительство Вьетнама предлагало и другие стимулы, например, операторам, которые успеют развернуть и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года не менее 20 тысяч БС 5G была обещана финансовая поддержка в размере 15% от стоимости оборудования.
Viettel – это интересный участник рынка, который одновременно закупает и использует на своей сети оборудование 5G Ericsson и Nokia (22 провинции), и является производителем оборудования 5G собственной разработки. Это решение 5G Open RAN на основе ASIC-чипсетов. В 2025 году оператор планировал развернуть на своей сети более 2 тысяч БС 5G Open RAN собственного производства (с долей такого оборудования менее 10%). Решение получилось неплохим, компания экспортирует свои БС 5G в ряд стран Ближнего Востока и в Индию. А вот VNPT Group строит 5G только на БС Nokia, тогда как Mobifone выбрал китайского вендора. Разумный подход? Покажет время. Так или иначе, но население Вьетнама уже может наслаждаться полноценным мобильным интернетом 5G – существенной основой для развития всех остальных современных направлений науки и производства.
✓ подписаться на tg-канал
✓ Бойко про телеком в VK
--
теги: Viettel пятое поколение 5G Advanced зарубежные новости Вьетнам
--
Публикации по теме:
16.07.2025. Сети 5G во Вьетнаме охватывают уже четверть населения
20.07.2024. MobiFone становится третьим оператором 5G во Вьетнаме
12.03.2021. Компания МТС стала третьим оператором, который развивает 5G роуминг за рубежом
19.02.2021. МегаФон расширяет список стран в которых возможен 5G-роуминг
12.02.2021. Роуминг 5G
16.01.2021. Во Вьетнаме не разрешат продавать телефоны без поддержки 4G/5G с июня 2021 года
20.01.2020. Вьетнамский оператор заявил о планах развертывания 5G на собственном решении
14.06. Власти США потребовали заблокировать доступ к ИИ Mythos 5 и Fable 5 для иностранцев
14.06. Японские исследователи вырастили нанотрубки из дисульфеда молибдена диаметром около 1нм
14.06. Вьетнамская Viettel протестировала 5G Advanced в режиме агрегации 11 частотных диапазонов, получив 10 Гбит/с на реальной платформе 5G SA
11.06. Чипы DDR5 китайской CXMT не дешевле «западных», но у компании есть свободные мощности - и это ее козырь в ситуации дефицита
11.06. От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями
11.06. В Южной Корее экспериментируют с комбинацией оксида цинка ZnO и теллура Te
11.06. Исследование МТС честно оценило перспективы строительства 5G в России
10.06. Claude Fable 5 выкатили в общий доступ
10.06. Китай готов вложить в ИИ еще $295 млрд в ближайшие 5 лет
10.06. Nvidia претендует на серьезные позиции на рынке AI-RAN / 6G?
10.06. Аналитики утверждают – российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% до 96 млрд рублей
10.06. МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленобласти
10.06. Билайн открыл доступ к зарубежным сервисам, ушедшим из РФ
10.06. Еще один виртуал – Почта России запустила смарт-MVNO «Почта России Мобайл»
10.06. МегаФон на Сахалине – голосовой трафик вырос на 35% год к году
12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69