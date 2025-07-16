5G: Вьетнамская Viettel протестировала 5G Advanced в режиме агрегации 11 частотных диапазонов, получив 10 Гбит/с на реальной платформе 5G SA

14.06.2026, MForum.ru

Об этом рекорде рассказывает Vietnam.vn. Для установления рекорда была задействована технология NR-DC (New Radio Dual Connectivity). Объединялись 3 полосы из диапазона 3500 МГц и 8 полос миллиметрового диапазона (26 ГГц).

На сегодняшний день – это лишь красивый рекорд, полученный при участии вендоров – Ericsson и MediaTek (чипсет M90 поддерживает эти технологии), но на уже развернутом коммерческом оборудовании 5G Viettel и с использованием ядра сети 5G SA, которое уже обслуживает реальную коммерческую инфраструктуру компании. Это означает, что при необходимости, оператор способен обеспечить для клиентов высокие скорости доступа к сети.

Вьетнамскому оператору есть чем похвастаться и помимо рекордов 5G SA – компания уже применяет решения для обработки данных на периферии сети.

Экспериментируя с рекордными скоростями 5G SA, компания стремительно наращивает число базовых станций и покрытие сети 5G во Вьетнаме – на конец 2025 года, по данным оператора было развернуто порядка 30 тысяч базовых станций 5G, что позволило охватить услугами 5G 90% территории страны. В 2026 году компания планирует развернуть еще около 20 тысяч новых базовых станций 5G, а в зоне покрытия 5G окажется до 97% населения.

Во Вьетнаме услуги 5G предоставляют все крупнейшие операторы - Viettel, VNPT и MobiFone. Хотя эта страна заметно запоздала с запусками 5G (первая сеть стартовала в 2024 году), но темпы развертывания – высокие. Удивляться нечему – вьетнамские операторы получили частоты в «золотом диапазоне», только MobiFone получила 100 МГц (!!) в 3.4 ГГц. Правительство Вьетнама предлагало и другие стимулы, например, операторам, которые успеют развернуть и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года не менее 20 тысяч БС 5G была обещана финансовая поддержка в размере 15% от стоимости оборудования.

Viettel – это интересный участник рынка, который одновременно закупает и использует на своей сети оборудование 5G Ericsson и Nokia (22 провинции), и является производителем оборудования 5G собственной разработки. Это решение 5G Open RAN на основе ASIC-чипсетов. В 2025 году оператор планировал развернуть на своей сети более 2 тысяч БС 5G Open RAN собственного производства (с долей такого оборудования менее 10%). Решение получилось неплохим, компания экспортирует свои БС 5G в ряд стран Ближнего Востока и в Индию. А вот VNPT Group строит 5G только на БС Nokia, тогда как Mobifone выбрал китайского вендора. Разумный подход? Покажет время. Так или иначе, но население Вьетнама уже может наслаждаться полноценным мобильным интернетом 5G – существенной основой для развития всех остальных современных направлений науки и производства.

✓ подписаться на tg-канал

✓ Бойко про телеком в VK

--

теги: Viettel пятое поколение 5G Advanced зарубежные новости Вьетнам

--