Развитие сетей мобильной связи: МегаФон расширил список зарубежных операторов с поддержкой автоматического 5G-роуминга

MForum.ru
13.07.2026,
Так уж сложилось, что в результате выбранного курса и соответствующей регуляторной политики, на сегодняшний день, если жителю России хочется воспользоваться услугами сети 5G, придется вначале выехать за рубеж. Благо, российские операторы, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, поддерживают и даже расширяют возможности автоматического роуминга.
МегаФон отмечает, что в результате постоянной работы над расширением списка зарубежных партнеров, на сегодня пользоваться услугами 5G в зарубежной поездке могут пользоваться абоненты компании абоненты в самых популярных на сегодня туристических направлениях – Турция, Китай и Грузия. Почти четверть российских туристов выбрали эти страны для летнего отдыха – 2026. Суммарно на эти 3 страны приходится около 40% всего интернет-трафика, который генерируют абоненты в автоматическом роуминге за пределами РФ.
В списке особенно востребованных стран также Египет и Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. И везде можно пользоваться сетью 5G (если ваш смартфон поддерживает эту технологию и соответствующие частоты), причем, в ОАЭ, Таиланде и в Китае – услуги 5G роуминга доступны во всех сетях сотовой связи, обслуживающих туристов.
Среди стран СНГ, где также есть сети 5G и доступны услуги автоматического роуминга «МегаФон», можно отметить Казахстан, Беларусь и Узбекистан.
«Мы рады предоставить нашим абонентам возможность использовать преимущества 5G-сетей в заграничных поездках. Оценить преимущества следующего поколения связи, высокое качество видеозвонков, возможность делиться яркими моментами отпуска в реальном времени без задержек или комфортно работать в деловой поездке - все это доступно в десятках стран, включая как главные направления этого лета, так и необычные маршруты в странах СНГ и Азии», - отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
В каком конкретно количестве стран доступны услуги автоматического международного роуминга 5G, МегаФон почему-то в пресс-релизе не сообщает. На февраль 2020 года список выглядел так: Бахрейн, Вьетнам, Гонконг (Китай), Китай, Кувейт, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея. С тех пор, как видим, присоединились Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Египет и Таиланд. Итого, минимум, в 22 странах.
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теги: международный роуминг 5G автоматический роуминг 5G пятое поколение МегаФон
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