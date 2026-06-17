Мобильная связь: Билайн запустил новые БС в Кургане, а также в поселках и селах у Катайска и Шадринска

23.06.2026, MForum.ru

В частности, дополнительное телеком-оборудование было запущено в микрорайоне Чистое поле, расположенном в черте Кургана.

Расширены возможности сети в пригородных селах Катайска – в Боровском и в Ильинском, в зоне покрытия – не только территория этих сел, но и на прилегающих дорогах.

Улучшена сеть Билайн и на территории поселка Осеево, примыкающего к городу Шадринск.

«Цифровые запросы жителей растут - люди все больше и больше переходят в онлайн. Для того, чтобы пользовательский опыт клиентов был только положительным, наша команда последовательно развивает сеть по всей области. Например, помимо непосредственно ввода новых базовых станций, мы также усиленно модернизируем уже существующую инфраструктуру, совершенствуя ее параметры. Это помогает нам, в том числе, и увеличивать емкости сети, чтобы она работала бесперебойно даже в моменты высокой загруженности», - комментирует директор Курганского отделения Билайна Владислав Божеев.

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теги: мобильная связь развитие сетей Курганская область Билайн ВымпелКом

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