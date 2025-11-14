Мобильная связь: Билайн нарастил охват сети LTE в 11 сельских районах Пензенской области

MForum.ru
24.06.2026,
Билайн сообщает о запуске новых БС, а также модернизации ряда существующих объектов. К старту летнего сезона покрытие сети LTE/4G компании было расширено сразу в 19 малых населенных пунктах региона.
Работы по модернизации сети затронули следующие районы и населенные пункты:
«В разгар дачного сезона горожане массово перемещаются в районы области, и жизнь в селах и деревнях начинает бить ключом. А вместе с этим в них растет и нагрузка на сети операторов. Поэтому мы заранее подготовили нашу инфраструктуру к такой миграции трафика, увеличив охват и мощности сети 4G даже в отдаленных уголках региона», – отмечает директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.
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теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Пензенская область
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