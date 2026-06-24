Развитие сетей мобильной связи: В Пензенской области МегаФон улучшил покрытие 4G на территории Сердобска

MForum.ru

Развитие сетей мобильной связи: В Пензенской области МегаФон улучшил покрытие 4G на территории Сердобска

16.07.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, в Сердобске, административном центре Сердобского района проведен масштабный проект по тюнингу сети. Оптимизация радиопараметров прошла на всех базовых станциях и, в частности, включала комплекс мероприятий по изменению азимутов и углов наклона антенн. Технические специалисты компании усовершенствовали настройки телеком-оборудования с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города, а также планов по его перспективной застройке.

Благодаря проведенным работам, по заявлению пресс-службы компании, скорость загрузки интернет-данных в локации выросла на 40% - до 130 Мбит/с. Обновление затронуло как центр, так и более отдаленные районы Сердобска. В зоне улучшения оказались жилые кварталы, здания предприятий, торговые, медицинские и учебные заведения, прогулочные зоны.

«Связь от МегаФона действует в регионе уже более 20 лет. За такое время населенные пункты меняются: в них появляются новые кварталы, транспортные магистрали, места отдыха. Развитие не остановится и далее - застройщики возводят новые жилые комплексы. Все это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации», - сообщил директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

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теги: развитие сетей Пензенская область МегаФон развитие сетей мобильной связи

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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