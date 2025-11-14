Развитие сетей: Билайн в Пензенской области - еще 23 сел и деревень получили 4G

MForum.ru
14.11.2025,
Оператор провел работы в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры России.
Населенные пункты Пензенской области, где появилась связь 4G Билайна:
«Доступ к надежному 4G в малых населенных пунктах сегодня стал таким же необходимым условием для современной жизни, как газификация или электричество. Мобильный интернет позволяет не только оставаться на связи с родными и друзьями, но и открывает множество новых возможностей для самообразования, удаленной работы или развлечения. Понимая это, вот уже два года мы активно участвуем в программе УЦН, нацеленной как раз на такие небольшие села и деревни. И с момента нашего присоединения к проекту мы уже подключили к сети 4G порядка 75 населенных пунктов региона», – комментирует директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.
