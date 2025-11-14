Развитие сетей: Билайн в Пензенской области - еще 23 сел и деревень получили 4G

14.11.2025, MForum.ru

Оператор провел работы в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры России.

Населенные пункты Пензенской области, где появилась связь 4G Билайна:

Башмаковский район – Кандиевка;

Бековский район – Волынщино, Ивановка;

Бессоновский район – Трофимовка;

Городищенский район – Можарка, Шнаево ж/д_ст;

Земетчинский район – Долгово;

Каменский район – Блиновка;

Камешкирский район – Бегуч;

Кузнецкий район – Первое Тарлаково;

Лопатинский район – Дубровское, Точка;

Наровчатский район – Кадыковка, Сканово;

Нижнеломовский район – Засечное;

Пачелмский район – Архангельск;

Пензенский район – Большая Валяевка;

Сердобский район – Зеленый Дол;

Сосновоборский район – Ега, Кряжимское, Русский Качим, Татарский Сыромяс;

Шемышейский район – Мордовская Норка.

«Доступ к надежному 4G в малых населенных пунктах сегодня стал таким же необходимым условием для современной жизни, как газификация или электричество. Мобильный интернет позволяет не только оставаться на связи с родными и друзьями, но и открывает множество новых возможностей для самообразования, удаленной работы или развлечения. Понимая это, вот уже два года мы активно участвуем в программе УЦН, нацеленной как раз на такие небольшие села и деревни. И с момента нашего присоединения к проекту мы уже подключили к сети 4G порядка 75 населенных пунктов региона», – комментирует директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Билайн Пензенская область

--