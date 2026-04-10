Мобильная связь: МТС продала значительную долю своей башенной инфраструктуры

MForum.ru
25.06.2026,
МТС объявила о подписании сделочной документации по продаже 49.9% в ООО Башенная инфраструктурная компания (БИК). Покупателем выступил ЗПИФ Инвестиции 18, под управлением УК "Доверительная".
Оставшиеся 51.1% МТС сохранит за собой. Продажа позволит МТС укрепить финансовую позицию за счет деконсолидации более, чем 80 млрд долга, а также привлечения денежных средств в размере 21.7 млрд.
БИК на сегодня принадлежит более 24.7 тысяч АМС в России. МТС останется долгосрочным арендатором инфраструктуры БИК по договорам, базирующихся на "рыночных условиях". И набор опционов, который позволит МТС выкупить БИК у ЗПИФ при "определенных условиях".
«МТС договорилась о самой масштабной за последние годы сделке в области телеком-инфраструктуры – с учетом долга стоимость башенного бизнеса компании была оценена в более чем 125 млрд руб. Сделка позволит МТС повысить операционную эффективность за счет укрепления финансовой позиции и привлечения существенных денежных средств. При этом МТС сохранит управляемость БИК и возможность получения более высокой оценки актива при улучшении рыночной конъюнктуры. Стратегия по монетизации башенной инфраструктуры полностью соответствует трендам на российском и мировом телеком-рынках. Сделка также отражает доверие к МТС как к якорному заказчику БИК, высокий интерес со стороны инвесторов и перспективы дальнейшего роста стоимости одной из крупнейших и современных башенных компаний в стране», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Зачем ЗПИФ бизнес с колоссальной долговой нагрузкой? Это феномен телеком-рынка, где смотрят не на собственный капитал компании, а на мультипликатор EV/EBITDA и на свободный денежный поток. При долгосрочных контрактах и "предсказуемой" выручке, такой актив считают вполне привлекательным.
В целом сделка, кажется, решает одну задачу - убрать 80+ млрд долга с баланса МТС, что компания, в общем, не скрывает.
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теги: МТС башенная инфраструктура БИК Башенная инфраструктурная компания покупки компаний продажи компаний
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