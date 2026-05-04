Мобильная связь: МТС развернула новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонский на правом берегу реки Воронеж

MForum.ru
29.06.2026,
Строительство базовых станций на активно развивающейся территории Советского района позволило полностью завершить модернизацию сети в микрорайоне. В результате скорость мобильного интернета выросла на 50% для 23 тысяч местных жителей.
Специалисты МТС установили и ввели в эксплуатацию новые площадки на одной из главных улиц микрорайона – на улице 232й Стрелковой дивизии. В зону улучшенного покрытия сети вошли многоквартирные дома, две общеобразовательные школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники, стоматология, школа искусств № 15 и спортивная школа № 12.
«Мы продолжаем развивать сетевую инфраструктуру в Советском районе Воронежа. Например, в конце прошлого года на 75% увеличили скорость передачи данных для жителей ЖК «Ласточкино» микрорайона Шилово. Придонской – также динамично развивающийся микрорайон. С каждым годом здесь возводятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и, соответственно, возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру. Запуск новых базовых станций позволяет нам расширить мощности сети с учетом потребления интернет-трафика будущими новоселами», – прокомментировал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.
В прошлом году МТС увеличила скорость передачи данных в трех крупных ЖК в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Весной 2026 года МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений. ||
--
✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Воронежская область
--
Публикации по теме:
04.05.2026. МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
30.01.2026. МегаФон в Воронежской области - новые базовые станции построены в Острогожском районе
15.09.2025. МегаФон в Воронежской области - к сети подключено еще более 20 поселений
06.03.2025. МегаФон в Воронежской области - покрытие 4G/LTE улучшилось для 35 тысяч жителей сел
15.01.2025. Связь МТС появилась в селах вдоль автотрассы Воронеж-Саратов
04.12.2024. МегаФон в Воронежской области - на 20% выросла скорость передачи данных в более чем 130 локациях Воронежа
15.11.2024. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
04.10.2024. МегаФон в Воронежской области - запущены новые объекты связи в 8 районах области
09.09.2024. МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений
14.08.2024. МегаФон в Воронежской области - новое телеком-оборудование появилось в 4-х городах
02.03.2023. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
05.12.2022. Региональный дайджест активности Tele2
26.11.2022. Дайджест активности операторов "большой четверки"
13.11.2022. Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей
15.07.2021. Получить грант разработчикам отечественного ПО или ПАК стало проще
13.07.2021. Вымпелком сообщает об улучшении качества indoor связи в бизнес-центрах Воронежа
12.03.2021. Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40
29.01.2021. Билайн ускорил мобильный интернет в коттеджных поселках Воронежской области
26.01.2016. RAN sharing LTE сетей Билайн и МегаФон. Подробности
22.12.2014. МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing
29.06. Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн
29.06. Элемент запустит кристальное производство силовых полупроводников в 2028 году
29.06. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов
29.06. Американский бизнес обвинил крупнейших производителей памяти в злоупотреблении своим олигопольным положением
29.06. Китай запаздывает на рынок прямой спутниковой связи, но все активнее движется в направлении гибридных сетей
29.06. Качество мобильного интернета Билайн названо лучшим по итогам драйв-теста, проведенного TelecomDaily в популярных туристических локациях Московской области
29.06. МТС развернула новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонский на правом берегу реки Воронеж
29.06. МегаФон запустил 4G в поселке Береговой Амурской области
28.06. Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал
26.06. Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки
26.06. Apple объяснила повышение цен на MacBook и iPad на 20% дефицитом микросхем памяти
26.06. Американские роботы извлекут ОЗУ и другие полезности из электронного мусора
26.06. Новосибирская Eltex представила консольный сервер SCS-32
26.06. IBM представила технологию, обещающую плотность размещения узлов от 7А
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность
18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии
18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console