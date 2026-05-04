Мобильная связь: МТС развернула новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонский на правом берегу реки Воронеж

29.06.2026, MForum.ru

Строительство базовых станций на активно развивающейся территории Советского района позволило полностью завершить модернизацию сети в микрорайоне. В результате скорость мобильного интернета выросла на 50% для 23 тысяч местных жителей.

Специалисты МТС установили и ввели в эксплуатацию новые площадки на одной из главных улиц микрорайона – на улице 232й Стрелковой дивизии. В зону улучшенного покрытия сети вошли многоквартирные дома, две общеобразовательные школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники, стоматология, школа искусств № 15 и спортивная школа № 12.

«Мы продолжаем развивать сетевую инфраструктуру в Советском районе Воронежа. Например, в конце прошлого года на 75% увеличили скорость передачи данных для жителей ЖК «Ласточкино» микрорайона Шилово. Придонской – также динамично развивающийся микрорайон. С каждым годом здесь возводятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и, соответственно, возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру. Запуск новых базовых станций позволяет нам расширить мощности сети с учетом потребления интернет-трафика будущими новоселами», – прокомментировал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В прошлом году МТС увеличила скорость передачи данных в трех крупных ЖК в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Весной 2026 года МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений. ||

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теги: мобильная связь развитие сетей МТС Воронежская область

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