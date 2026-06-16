Развитие сетей мобильной связи: МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке

MForum.ru

Развитие сетей мобильной связи: МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке

07.07.2026, MForum.ru

Бухта Патрокл - один из динамично развивающихся районов Владивостока. Здесь строят новые жилые комплексы, идет благоустройство морских пляжей и рекреационной зоны у реликтового озера. Рядом проходит оживленная автотрасса, которой ежедневно пользуются десятки тысяч приморцев. МегаФон сообщает о запуске новой базовой станции в микрорайоне, что позволило более равномерно распределить нагрузку в сети, сделать ее покрытие более связным, а также поднять средние скорости в сети в этой локации до 40 Мбит/с.

В летний сезон туристический поток многократно увеличивает нагрузку на телеком-сеть. В июне самыми активными пользователями мобильного интернета в районе бухты Патрокл стали гости из Еврейской автономной области. На одного абонента из региона пришлось в среднем 52 ГБ данных. Второе и третье места по объему трафика заняли пользователи из Камчатского края (49 ГБ) и Бурятии (37 ГБ) соответственно. Ядро аудитории в районе бухты составляют мужчины - их доля почти 60% от общего числа пользователей, сообщает оператор.

«Район бухты Патрокл за последние годы стал точкой притяжения для тысяч людей. С одной стороны, это новые жилые кварталы, где связь нужна для работы, отдыха и учебы, с другой – популярное туристическое направление во Владивостоке. Запуск дополнительного телеком-объекта отвечает на растущие потребности абонентов. Новая базовая станция позволит держать высокое качество передачи данных и голосовых вызовов даже в периоды наплыва абонентов на пляжах и автомобильной трассе», - рассказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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теги: телеком развитие сетей мобильная связь Приморский край МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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