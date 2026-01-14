Мобильная связь: МегаФон в Приморье - жители Григорьевки и Ляличей получили доступ к сети 4G/LTE

14.01.2026, MForum.ru

Более 1700 жителей Григорьевки и Ляличей получили доступ к мобильному интернету 4G/LTE от МегаФон после запуска новых базовых станций.

Устойчивый сигнал 4G доступен на всей территории сёл Ляличи и Григорьевка, сообщает пресс-служба оператора. Скорость передачи данных в зоне действия новых объектов связи достигает 45 Мбит/с. Обеспечена поддержка технологии VoLTE.

Через село Ляличи проходит автотрасса «Уссури», которая связывает Приморский и Хабаровский края. Новые базовые станции покрывают участки автомобильных дорог, что обеспечивает мобильной связью водителей и пассажиров, следующих по этим маршрутам. Круглый год на этой автодороге плотный автомобильный трафик. Григорьевка расположена рядом с автодорогой, которой пользуются жители Михайловского района, а также любители рыбалки — по этой трассе можно добраться до озера Ханка, самого крупного пресноводного озера Дальнего Востока.

«Мы последовательно реализуем программу цифровизации сельских территорий Приморья. Наши специалисты активно развивают телеком-сеть в Михайловском районе — помимо Григорьевки и Ляличей, в прошлом году запустили базовые станции в Некруглово, Васильевке, Абрамовке, Кремовом и Степном», — отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильная связь сотовая связь развитие сетей Приморский край МегаФон

--