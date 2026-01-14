Мобильная связь: МегаФон в Приморском крае – Дальнегорск и водохранилище

16.06.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о развернутой базовой станции в Дальнегорске, в районе Горбушинского водохранилища. По данным компании она разгрузила и умощнила сеть в этом районе, обеспечив поддержку скорости передачи данных на уровне до 40 Мбит/с.

Дальнегорск находится на севере Приморского края, в нем проживает около 30 тысяч человек. Он известен уникальными природными ландшафтами и богатыми минеральными ресурсами. Город привлекает любителей активного отдыха и экотуризма со всего Дальнего Востока. Горбушинское водохранилище - одна из самых популярных точек притяжения в районе Дальнегорска как для местных жителей, так и для туристов.

«Мы отслеживаем качество мобильной связи в популярных у абонентов региональных локациях. Горбушинское водохранилище - пример того, как пользовательский спрос определил расширение сети 4G в городе. Качественная цифровая инфраструктура стала неотъемлемой частью комфортного отдыха и повседневной жизни. Установив новую базовую станцию, мы не только сняли нагрузку с существующей сети, но и гарантировали жителям Дальнегорска и гостям города стабильный и быстрый мобильный интернет даже в пиковые сезоны посещений», - отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Приморский край

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