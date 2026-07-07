Развитие сетей мобильной сотовой связи: МегаФон в Приморском крае – покрытие 4G обеспечено в бухтах Тихая Заводь и Прибойная

21.07.2026, MForum.ru

МегаФон обеспечил покрытие в районе Авангард поселка Ливадия. По данным оператора, абонентам стали доступны скорости до 70 Мбит/с. В зоне покрытия и туристические базы, и песчаные пляжи. Радиооборудование оператора работает в нескольких частотных диапазонах.

Ранее специалисты расширили каналы передачи данных, проложив оптическую линию связи протяженностью более 9 км, и ввели в эксплуатацию дополнительную базовую станцию на основных пляжах Ливадии. Также была модернизирована сеть в районе мыса Де-Ливрона - одного из популярных туристических мест Приморья. Это позволило охватить устойчивым покрытием 4G обширную территорию: от Ливадийского озера до мыса Козий.

«Ливадия и прилегающие бухты демонстрируют устойчивый рост туристического потока, что ежегодно увеличивает нагрузку на сеть. Инвестиции в инфраструктуру позволяют нам опережать этот спрос. Это обеспечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», - отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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теги: Приморский край Мегафон развитие сетей мобильной сотовой связи

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