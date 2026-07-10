Производство микроэлектроники: Samsung Electronics ускорит запуск фаба в Йонгине

MForum.ru
17.07.2026,
Компания Samsung Electronics на этой неделе сообщила, что планирует запустить производство микросхем в городе Йонгин к югу от Сеула в 2029 году вместо 2030-2031 года. Это отражает усилия компании по удовлетворению растущего спроса на микросхемы памяти, используемые в инфраструктуре ИИ
В июне Samsung и ее конкурент SK Hynix объявили о намерениях инвестировать сотни миллиардов долларов в расширение производственных мощностей в Корее после того, как президент страны призвал к мерам по сокращению экономического неравенства между регионами.
Правительство Кореи надеется, что производственные мощности Кореи по выпуску микросхем памяти в ближайшие 5 лет вырастут вдвое. Этому поспособствует как запуск мощностей в Йонгине, так и новый кластер по производству микросхем, запланированный к постройке в Кванджу.
Вендоры оборудования для производства микросхем, вероятно, уже отпраздновали эти заявления. Впрочем, некоторым из них тоже придется расширять мощности на волне бума спроса на микросхемы.
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теги: производство микроэлектроники производственные мощности Южная Корея производство памяти производство микросхем памяти рост внутреннего производства
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