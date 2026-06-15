Развитие сетей мобильной сотовой связи: Билайн расширил покрытие в нескольких точках Костромской области

21.07.2026, MForum.ru

Как сообщает пресс-служба компании, работы охватили новые жилые кварталы, коттеджные поселки, территории предприятий и участок федеральной трассы Кострома-Пермь.

В Костроме специалисты расширили покрытие в строящемся жилом комплексе «Лесной квартал» на выезде из Костромы в сторону Красного-на-Волге, а также на территории ювелирного завода «Соколов» и Костромского крахмало-паточного завода.

В области работы охватили районы новой жилой застройки и загородного жилья. Покрытие улучшили в деревне Филино, где расположены дачи и в коттеджном поселке Башутино в Костромском районе. Кроме того, модернизацию провели на участке федеральной трассы Москва - Ярославль - Кострома - Шарья - Пермь в районе деревень Дунилово (Островский район) и Рубцово (Кадыйский район).

Павел Шаркунов, директор Костромского отделения Билайна: «Летом костромичи проводят больше времени за городом, путешествуют по региону или переезжают на дачи. Поэтому мы последовательно развиваем сеть не только в городах, но и в небольших населенных пунктах, и вдоль автомобильных дорог».

Ранее Билайн сообщал о развитии сети в 7 деревнях Костромской области, в частности в деревнях Кренево Буйского района и Оголихино Нерехтинского района мобильный интернет 4G Билайна появился впервые.

--



✓ подписаться на tg-канал ART | Бойко про телеком, ИИ, ИТ - в Max

--

теги: Костромской области Билайн Вымпелком развитие сетей мобильной сотовой связи

--