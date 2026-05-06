Мобильная связь: Билайн продолжает развитие мобильной сети в Костромской области

MForum.ru
15.06.2026,
В частности, расширено покрытие сети 4G в поселке Варакинский и в деревне Гусево. Новая базовая станция запущена на территории гранд-отель «Аристократ», расположенного на берегу Волги в 15 км от Костромы.
Улучшения затронули и СНТ Березка – популярную у костромичей территорию отдыха. В деревне Тренино развернуто новое оборудование, что позволило улучшить покрытие как в этом населенном пункте, так и на участке федеральной трассы Р-243 между Кадыем и Макарьевым. Еще одним пунктом развития сети стало село Федоровское под Нерехтой.
«За последнее время мы расширили покрытие сети сразу в нескольких важных для жителей региона локациях. Среди них - небольшие населенные пункты, дачные массивы, туристический объект на берегу Волги и участок федеральной трассы Р-243. Мы продолжим развитие сети в Костромской области, повышая доступность цифровых сервисов для жителей региона», - отметил директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов.
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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей мобильная связь Костромская область
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