Микроэлектроника: Intel и AMD подписывают долгосрочные соглашения с китайскими заказчиками процессоров для серверов ЦОД

MForum.ru

Микроэлектроника: Intel и AMD подписывают долгосрочные соглашения с китайскими заказчиками процессоров для серверов ЦОД

23.07.2026, MForum.ru

Заказчиков к этому побуждает активный рост цен на процессоры. Одно из последствий бума ИИ – растущий спрос распространился за пределы ускорителей ИИ также на память, сетевое оборудование и серверные процессоры – они нужны для серверов, СХД, рабочих нагрузок, связанных с выводом данных.

Эти соглашения фиксируют объемы закупок, но не цены, сообщают неназванные источники. Большинство контрактов предусматривают поставки примерно в течение года, но некоторые клиенты обсуждали договоренности на 2 года и более.

Такие договоренности еще более усложнят ситуацию с нехваткой процессоров на рынке, что может, в частности, замедлить развертывание китайских облачных провайдеров и других интернет-компаний.

Цены на серверные процессоры в Китае продолжают расти, при этом ежемесячный рост цен на некоторые продукты – выше 10%. Цена на некоторые процессоры выросла более, чем на 40% с начала 2026 года.

Ранее Reuters сообщало, что Intel и AMD уведомили китайских клиентов об удлинении сроков ожидания серверных процессоров, в частности, сроки поставки некоторых продуктов Intel достигли 6 месяцев.

Могут ли эти события «по цепочке следствий» транслироваться и на российский рынок? Это весьма вероятно. Китайские «длинные» договоренности с производителями усилят дефицит и поднимут цены в странах, через которые могут идти поставки в Россию по «параллельному импорту». С другой стороны, это будет продолжать стимулировать ускорение собственной разработки и производства процессоров в Китае. Конечно, это все сравнительно медленно развивающиеся процессы и прямо завтра российские сервера не подорожают. Впрочем, я бы не взялся это утверждать. ||

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теги: микроэлектроника рынок процессоров рынок микропроцессоров контракты вендоры процессоров США Китай тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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