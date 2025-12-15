Микроэлектроника: Intel и AMD подписывают долгосрочные соглашения с китайскими заказчиками процессоров для серверов ЦОД

MForum.ru
23.07.2026,
Заказчиков к этому побуждает активный рост цен на процессоры. Одно из последствий бума ИИ – растущий спрос распространился за пределы ускорителей ИИ также на память, сетевое оборудование и серверные процессоры – они нужны для серверов, СХД, рабочих нагрузок, связанных с выводом данных.
Эти соглашения фиксируют объемы закупок, но не цены, сообщают неназванные источники. Большинство контрактов предусматривают поставки примерно в течение года, но некоторые клиенты обсуждали договоренности на 2 года и более.
Такие договоренности еще более усложнят ситуацию с нехваткой процессоров на рынке, что может, в частности, замедлить развертывание китайских облачных провайдеров и других интернет-компаний.
Цены на серверные процессоры в Китае продолжают расти, при этом ежемесячный рост цен на некоторые продукты – выше 10%. Цена на некоторые процессоры выросла более, чем на 40% с начала 2026 года.
Ранее Reuters сообщало, что Intel и AMD уведомили китайских клиентов об удлинении сроков ожидания серверных процессоров, в частности, сроки поставки некоторых продуктов Intel достигли 6 месяцев.
Могут ли эти события «по цепочке следствий» транслироваться и на российский рынок? Это весьма вероятно. Китайские «длинные» договоренности с производителями усилят дефицит и поднимут цены в странах, через которые могут идти поставки в Россию по «параллельному импорту». С другой стороны, это будет продолжать стимулировать ускорение собственной разработки и производства процессоров в Китае. Конечно, это все сравнительно медленно развивающиеся процессы и прямо завтра российские сервера не подорожают. Впрочем, я бы не взялся это утверждать. ||
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теги: микроэлектроника рынок процессоров рынок микропроцессоров контракты вендоры процессоров США Китай тренды
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