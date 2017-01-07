Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников. Выпуск 70

MForum.ru
07.01.2017,
Роботы-компаньоны, всевозможные "болталки" настольного типа, неподвижные и мобильные, "взорвут" рынок в 2017 году. Выбирать можно будет между несколькими моделями, только на CeBIT2017 их показали японцы и китайцы. А еще ведь на подходе Jibo и другие "американцы". И может быть "допилят" таки российского Лекси? Все эти роботы пока что, мягко говоря, средненько справляются с "разговорами", но спрос на домашний ИИ, "консьержей" и "компаньонов", похоже, уже сформирован и покупать их будут. А вы себе такого хотели бы приобрести? И ребенка ему "воспитывать" доверите? Встречайте очередного "болтуна" из Китая - PuddingBeanQ http://robotrends.ru/robopedia/puddingbeanq
Сколько специалисты по социальным роботам не твердят про эффект "зловещей долины", все равно на рынке есть компании, которые упорно пытаются разрабатывать роботов-андроидов с высоким сходством с человеком. Hanson Robotics с ее изделиями - один из ярких примеров такого подхода. Вот и на CES2017 компания привезла сразу два варианта своих андроидов - попроще-подешевле и более совершенного. Тот, что попроще - просто ужасен на вид! Несмотря на его ориентировочную цену в $300 не каждый, думаю, решится держать такого в своем доме. Что же, - это первая попытка компании выпустить потребительского робота. http://robotrends.ru/pub/1701/hanson-robotics-pokazala-na-ces2017-srazu-dvuh-androidov
Устройство отличается от прочих военных БЛА сравнительно невысокой стоимостью (порядка $10 тысяч) и возможностью выдерживать суровые погодные и климатические условия. Подробнее об этом можно почитать по ссылке: http://robotrends.ru/pub/1702/vms-obedinennogo-korolevstva-ispytyvayut-raspechatannyy-na-3d-printere-bla
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