Займы: МТС разместила биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

31.03.2017, MForum.ru

МТС объявляет об успешном размещении на Московской бирже облигаций серии П-02 на десять миллиардов рублей с погашением через четыре года со ставкой полугодового купона 8,85% годовых.

Цена размещения составила 100% от цены номинала, установленной в размере 1000 рублей. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 9.00%-9.20% годовых. Благодаря высокому спросу среди инвесторов на данный выпуск в ходе приема заявок 22 марта 2017 года МТС установила финальный ориентир ставки первого купона на уровне 8,85% годовых.

Организаторами выпуска выступили «Сбербанк КИБ» и ЮниКредит Банк. Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели.