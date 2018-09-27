Пресс-релизы: МТС выплатила третий купон по биржевым облигациям 001P-02

MForum.ru
27.09.2018,
27 сентября 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о выплате третьего полугодового купона по биржевым облигациям серии 001P-02 на сумму 441,3 миллиона рублей по ставке 8,85% годовых.
Облигации на 10 миллиардов рублей с погашением через четыре года были размещены на Московской Бирже 30 марта 2017 года. Ставка с первого по восьмой купоны установлена в размере 8,85% годовых.
Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Привлеченные средства направлены на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели.
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теги: МТС займы кредиты
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