Займы: МТС выплатила восьмой купон по биржевым облигациям БО-01

31.03.2017, MForum.ru

МТС объявляет о выплате восьмого полугодового купона по биржевым облигациям серии БО-01 на сумму 411,4 миллиона рублей по ставке 8,25% годовых.

Биржевые облигации серии БО-01 объемом выпуска 10 миллиардов рублей со сроком погашения 22 марта 2023 года были размещены 3 апреля 2013 года с офертой через пять лет. Ставка с первого по десятый купоны установлена в размере 8,25% годовых.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи ММВБ-РТС.

Средства от размещения облигаций были направлены на общекорпоративные цели и реализацию инвестиционной программы. Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк, агентом по размещению - Sberbank CIB.