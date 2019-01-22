Telegram: МТС заняла еще 10 млрд рублей

MForum.ru
22.01.2019,
Это облигационный займ на 10 млрд рублей по 8.7% годовых. Средства от выпуска МТС планирует направить на оптимизацию долгового портфеля и на общекорпоративные цели.
Чистый долг МТС по итогам 3q2018 - 232,9 млрд руб. без учета новых параметров учета или 226,9 млрд руб. с их учетом. 10 млрд эту картину никак не меняют.
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Пресс-релиз
МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-07 на 10 млрд рублей
22 января 2019 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о закрытии книги заявок по выпуску пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой купона 8,70% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 29 января 2019 года на Московской бирже.
Купонный период по облигациям – 92 дня, номинальная стоимость – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,70%-8,85% годовых и далее в процессе сбора заявок от инвесторов был сужен до 8,70% – 8,75% годовых.
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, Росбанк и Райффайзенбанк. Привлеченные средства от выпуска будут направлены на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели.
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теги: МТС займы облигации
© Алексей Бойко,
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