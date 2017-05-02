Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Nubia Z17

MForum.ru
02.05.2017,
В интернете появились подробности о смартфоне Nubia Z17, включая данные о его спецификациях и внешности. Новинка похожа на Nubia Z11, но оснащена сдвоенной камерой (16 Мп, f/2.0, OIS) на задней панели. Впрочем, появление сдвоенной камеры во флагманском смартфоне вполне ожидаемо и соответствует трендам развития мобильных устройств.
В части спецификаций в активе ZTE Nubia Z17 ожидаются 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом 2,5D, чипсет Snapdragon 835, 4/6 Гб ОЗУ, не менее 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры – 151,8 х 72,3 х 7,5 мм. Информация о дате анонса ZTE Nubia Z17 пока отсутствует.
© Антон Печеровый,
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