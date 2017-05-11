Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке

MForum.ru
11.05.2017,
Успехи компании ZTE в Индии сложно назвать значимыми. Однако несмотря на обилие местных конкурентов в активе ZTE есть несколько устройств, которые могут быть интересны индийским покупателям. Например, смартфон ZTE Nubia M2 Lite, оцененный в 13 990 индийских рупий ($216).
Спецификации ZTE Nubia M2 Lite включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с 2,5D защитным стеклом, чипсет MediaTek Helio P10, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб и аккумулятор емкостью 3000 мАч. На задней панели новинка разместилась 13 Мп камера с апертурой f/2.2, разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (апертура f/2.0, 5-линзовый объектив, угол обзора 79,8 градуса). Кроме того новые впечатления от фотосъемки призвано подарить приложение Neovision 6.5. Размеры ZTE Nubia M2 Lite – 55,73x76,73x7,68 мм, вес 164 грамма. Программная часть включает в себя Android Marshmallow с ZTE Nubia 4.0 UI. Эксклюзивным каналом продажи ZTE Nubia M2 Lite станет Amazon India, а доступен аппарат будет только в черном цвете Black Gold.
© Антон Печеровый,
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