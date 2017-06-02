Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ

MForum.ru
02.06.2017,
Компания ZTE официально представила смартфон флагманский смартфон ZTE nubia Z17. «Сердцем» новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 835. Таким образом, ZTE nubia Z17 стал вторым устройством от китайского производителя на базе топовой платформы Qualcomm. Напомню, первым китайским смартфоном со Snapdragon 835 на борту стал Xiaomi Mi 6.
Объем оперативной памяти ZTE nubia Z17 составляет 8 Гб, встроенной флэш-памяти – 128 Гб. Тыловая камера – сдвоенная (используется сочетание 23 и 12 Мп сенсоров), что обеспечивает поддержку двухкратного оптического зума и 10-кратного динамического увеличения. Фронтальная камера – 16 Мп с широкоугольным объективом с углом обзора 80 градусов.
Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Из интересных возможностей связанных с энергосбережением отметим функцию NeoPower 3.0, слушающую для приостановки фоновых процессов. Поддерживается и быстрая зарядка Quick Charge 4+ от Qualcomm, что позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 50% всего за 25 минут. Из прочего можно упомянуть динамик с поддержкой звука Dolby Atmos и ИК-порт, позволяющий превратить ZTE nubia Z17 в пульт управления для бытовой техники. От воздействия влаги и пыли новинка защищена в соответствии со стандартом IP67.
ZTE nubia Z17 будет выпускаться в 5 цветовых вариантах – черном с золотистым, черном, золотистым, красным и синим. Базовая версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти обойдется 2799 юаней ($411), вариант 6+128 Гб оценен в 3399 юаней ($499), а за топовый ZTE nubia Z17 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти понадобиться заплатить 3999 юаней ($583).
© Антон Печеровый,
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