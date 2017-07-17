Пресс-релизы: Влияние обеспечительных мер по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» на долговые обязательства АФК «Система»

17.07.2017, MForum.ru

Москва, 17 июля 2017 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам Корпорации на сумму около 3,9 млрд руб.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих Корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией.

АФК «Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК «Система» считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Корпорацией подана апелляционная жалоба.

Руководствуясь политикой информационной открытости, АФК «Система» информирует акционеров и инвесторов о ходе судебного спора на портале www.sistema.ru/investoram-i-akcioneram/informacija-ob-iske-k-afk-sistema.

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