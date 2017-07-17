Пресс-релизы: Влияние обеспечительных мер по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» на долговые обязательства АФК «Система» и следствия для МТС

17.07.2017, MForum.ru

Пресс-релиз ПАО АФК "Система"

Москва, 17 июля 2017 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам Корпорации на сумму около 3,9 млрд руб.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих Корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией.

АФК «Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК «Система» считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Корпорацией подана апелляционная жалоба.

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Пресс-релиз ПАО "МТС"

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, информирует о том, что ПАО АФК «Система» (далее – АФК «Система» или «Корпорация»), (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, которая является крупнейшим акционером ПАО «МТС» с долей эффективного участия – 50,03%, сообщила о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам АФК «Система» на общую сумму около 3,9 миллиарда рублей.

АФК «Система» сообщила, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте активов в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 г. Технический дефолт носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. Более подробная информация – в сообщении АФК «Система» (прим. ред.: приведено выше).

Арест принадлежащих АФК «Система» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», а также упомянутый выше технический дефолт корпорации, не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС.

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Комментирует аналитик MForum.ru Алексей Бойко

"В МТС заявляют о том, что "происходящие события не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС". Последствия конечно будут, прежде всего, происходящие события негативно отражаются на курсе акций МТС, а также стоимости заимствования денег для компании, что может непосредственно сказываться на операционной деятельности компании МТС".

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