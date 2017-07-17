Пресс-релизы: Влияние обеспечительных мер по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» на долговые обязательства АФК «Система» и следствия для МТС

MForum.ru

Пресс-релизы: Влияние обеспечительных мер по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» на долговые обязательства АФК «Система» и следствия для МТС

17.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пресс-релиз ПАО АФК "Система"

Москва, 17 июля 2017 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам Корпорации на сумму около 3,9 млрд руб.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих Корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией.

АФК «Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК «Система» считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Корпорацией подана апелляционная жалоба.

+ +

Пресс-релиз ПАО "МТС"

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, информирует о том, что ПАО АФК «Система» (далее – АФК «Система» или «Корпорация»), (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, которая является крупнейшим акционером ПАО «МТС» с долей эффективного участия – 50,03%, сообщила о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам АФК «Система» на общую сумму около 3,9 миллиарда рублей.

АФК «Система» сообщила, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте активов в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 г. Технический дефолт носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. Более подробная информация – в сообщении АФК «Система» (прим. ред.: приведено выше).

Арест принадлежащих АФК «Система» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», а также упомянутый выше технический дефолт корпорации, не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС.

+ +

Комментирует аналитик MForum.ru Алексей Бойко

"В МТС заявляют о том, что "происходящие события не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС". Последствия конечно будут, прежде всего, происходящие события негативно отражаются на курсе акций МТС, а также стоимости заимствования денег для компании, что может непосредственно сказываться на операционной деятельности компании МТС".

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: Влияние обеспечительных мер по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» на долговые обязательства АФК «Система» / MForum.ru

06.07. [Новости компаний] Кубок Конфедераций и сети российских телеком-операторов - статистика использования / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] Телеком на кухне: Атака на Систему / МТС / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: МГТС улучшает качество интернета / MForum.ru

15.02. [Обзоры]  Обзор Senseit E510: Сила в балансе / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

16.07.2017 21:55 SirPP Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Помогите, пожалуйста. Украли iPhone, проверьте по IMEI и serial number пожалуйста. ( IMEI: 352052079325085 S/N: F9CSW4EMG5QV
16.07.2017 21:34 95maso Тема: Разблокировка Beeline A103
826426006530616 как разблокировать билайн а103
16.07.2017 17:41 Tr1ple_M_M@n Тема: Galaxy S7 vs Huawei Honor 9
Решил подобрать телефон до 35к рублей. Айфон SE и практически безпамятный Шестой на 16ГБ не привлекают. Xiaomi Mi6 тоже отсекаются, т.к. в Приморском крае в магазинах их хрен найдешь, а с Алика ...
16.07.2017 16:28 Konne Тема: Смартфон для работы в интернете
Я тоже в интернете работаю. У меня самсунг галакси s7 - никаких проблем не возникает. Ну хотя работа в сети разная бывает - смотря чем именно вы занимаетесь - может у вас какие-то требования особы ...
15.07.2017 20:12 olenka_z Тема: Практикум: как перенести SMS-сообщения на новый Android-смартфон (24.11.2015)
Всем привет! Мне нужно было перенести смс сообщения с windows phone 8 (Lumia 620) на Android (Xiaomi redmi not 4). Я перерыла весь интернет, перечитала кучу форумов и информации о том, что это ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

17.07. [Новинки] Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

13.07. [Новинки] Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах / MForum.ru

11.07. [Новинки]  Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях / MForum.ru

10.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5A будет оснащен сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

10.07. [Новинки]  Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi X1 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru

06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru

06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru

05.07. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами / MForum.ru

04.07. [Новинки] Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435 / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: