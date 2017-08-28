Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835

28.08.2017, MForum.ru

Если верить сообщениям китайского ритейлера Suning, уже на следующей неделе может увидеть свет новая версия смартфона ZTE Nubia Z17, которая станет самым доступным вариантом этого смартфона.

Предполагается, что устройство будет достаточно недорогим для того, чтобы успешно конкурировать с Xiaomi Mi6. Причем оно будет оснащено 4 Гб ОЗУ и сохранит чипсет Snapdragon 835, что сделает новинку самым доступным смартфоном на базе чипсета Snapdragon 835. Впрочем, ничего не мешает ZTE запустить этот смартфон на базе совершенно другой системы-на-чипе и внести упрощения в его спецификации. Но, в любом случае, внешность новой версии ZTE Nubia Z17 останется прежней.