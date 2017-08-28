Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835

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Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835

28.08.2017, MForum.ru

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Если верить сообщениям китайского ритейлера Suning, уже на следующей неделе может увидеть свет новая версия смартфона ZTE Nubia Z17, которая станет самым доступным вариантом этого смартфона.

Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835

Предполагается, что устройство будет достаточно недорогим для того, чтобы успешно конкурировать с Xiaomi Mi6. Причем оно будет оснащено 4 Гб ОЗУ и сохранит чипсет Snapdragon 835, что сделает новинку самым доступным смартфоном на базе чипсета Snapdragon 835. Впрочем, ничего не мешает ZTE запустить этот смартфон на базе совершенно другой системы-на-чипе и внести упрощения в его спецификации. Но, в любом случае, внешность новой версии ZTE Nubia Z17 останется прежней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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