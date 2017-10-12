Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

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Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

12.10.2017, MForum.ru

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Компания ZTE официально представила новую флагманскую пару – Nubia Z17S и Nubia Z17 miniS. Новинки получили безрамочный дизайн в соответствии с последними трендами и улучшенные сэлфи-камеры.

Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

Nubia Z17S оснащен 5,73-дюймовым экраном разрешением 1080 x 2040 точек, что дает соотношение сторон 17:9. Кроме того, заявлен охват 96% цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана используется минеральное стекло Gorilla Glass 4. Из-за увеличения площади отведенной под экран аппарат лишился привычной для смартфонов Nubia красной кнопки, которая заменена программным решением.

Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

Внутри Nubia Z17S нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 835, 6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Фоточасть Nubia Z17S представлена четырьмя камерами. Тыловая камера новинки сочетает основной 12 Мп сенсором (апертура f/1.8, размер пикселя – 1,4 мкм) со вспомогательным сенсором разрешением 23 Мп, за счет чего обеспечивается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера Nubia Z17S построена на базе 5 Мп модуля с углом обзора 80 градусов и апертурой f/2.2. Для улучшения качества снимков служит алгоритм NeoVision 7.0, а обе камеры новинки обеспечивают эффект размытия фона.

Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

Емкость аккумулятора Nubia Z17S составляет 3100 мАч, а за счет быстрой зарядки до 50% емкости аккумулятор может набрать всего за 25 минут. Продажи Nubia Z17S начнутся 19 октября, цена новинки составит $455 за версию с 6+64Гб и $605 за вариант 8+128 Гб.

Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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