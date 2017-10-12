Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653

MForum.ru
12.10.2017,
Одновременно с Nubia Z17S компания ZTE представила Nubia Z17 miniS. Новинка нацелена в верхнюю часть среднего ценового диапазона, радуя отличными спецификациями и корпусом из стекла из металла.
Nubia Z17 miniS оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек от компании JDI с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аппаратная часть включает в себя Qualcomm Snapdragon 653, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумулятор емкостью 3200 мАч.
Аналогично топовой модели Nubia Z17S, Nubia Z17 miniS оснащен четырьмя камерами. Тыловая камера Nubia Z17 miniS представлена двумя 13 Мп сенсорами Sony IMX258, в конфигурации стандартный RGB+монохромный. Апертура объектива f/2.2, также в активе камеры присутствует PDAF-фокусировка и двухтоновая светодиодная вспышка. На передней панели Nubia Z17 miniS разместилась связка из 16 и 5 Мп сенсоров. Апертура 16 Мп сенсора – f/2.0, 5 Мп – f/2.2, причем он оснащен широкоугольным объективом. Выделенной вспышки фронтальная камера не получила, для подсветки фотографий используется экран смартфона.
Nubia Z17miniS будет представлен в черном, синем и голубом цветах. Новинка поступит в продажу 19 октября в 10:00 по цене ¥ 1999 (~ 305 долларов США).
© Антон Печеровый,
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