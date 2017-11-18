Пресс-релиз: Tele2 дает больше возможностей в роуминге

18.11.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает опцию «Безлимитный интернет в ОАЭ». Также компания открывает роуминг в сетях Proximus (Бельгия), 9mobile (Нигерия) и True Move (Таиланд).

В Объединенных Арабских Эмиратах клиентам Tele2 теперь доступна новая выгодная услуга «Безлимитный интернет в ОАЭ». Опция позволяет свободно пользоваться мобильным интернетом на территории этой страны: средства списываются с мобильного счета только в случае фактического выхода в сеть. Подключение услуги бесплатное, а абонентская плата при пользовании интернетом составляет 100 рублей в сутки.

Tele2 постоянно расширяет число роуминговых партнеров. Так, клиентам, путешествующим в Бельгию, теперь доступны услуги мобильной связи компании Proximus. На территории этой страны абонент заплатит 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Стоимость исходящих и мультимедийных сообщений составит 6 рублей, а 1 Мб интернет-трафика обойдется в 25 рублей.

Клиентам Tele2 также доступен автоматический голосовой роуминг в Нигерии и Таиланде по цене 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Передача одного SMS или MMS обойдется в 12 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета в Нигерии и Таиланде составит 50 рублей за мегабайт.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Пользователи услуги «Разговоры без границ» принимают звонки по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» в Бельгии можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в Таиланде и Нигерии – за 300 рублей в день.

С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах Tele2 в роуминге можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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