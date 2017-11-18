Пресс-релиз: Tele2 дает больше возможностей в роуминге

MForum.ru
18.11.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает опцию «Безлимитный интернет в ОАЭ». Также компания открывает роуминг в сетях Proximus (Бельгия), 9mobile (Нигерия) и True Move (Таиланд).
В Объединенных Арабских Эмиратах клиентам Tele2 теперь доступна новая выгодная услуга «Безлимитный интернет в ОАЭ». Опция позволяет свободно пользоваться мобильным интернетом на территории этой страны: средства списываются с мобильного счета только в случае фактического выхода в сеть. Подключение услуги бесплатное, а абонентская плата при пользовании интернетом составляет 100 рублей в сутки.
Tele2 постоянно расширяет число роуминговых партнеров. Так, клиентам, путешествующим в Бельгию, теперь доступны услуги мобильной связи компании Proximus. На территории этой страны абонент заплатит 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Стоимость исходящих и мультимедийных сообщений составит 6 рублей, а 1 Мб интернет-трафика обойдется в 25 рублей.
Клиентам Tele2 также доступен автоматический голосовой роуминг в Нигерии и Таиланде по цене 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Передача одного SMS или MMS обойдется в 12 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета в Нигерии и Таиланде составит 50 рублей за мегабайт.
Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Пользователи услуги «Разговоры без границ» принимают звонки по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» в Бельгии можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в Таиланде и Нигерии – за 300 рублей в день.
С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах Tele2 в роуминге можно ознакомиться на официальном сайте компании.
+ +
Публикации по теме:
18.11. [Краткие новости] Спутниковое ТВ: МТС сообщил о снижении цены на комплект спутникового ТВ / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Защита потребителей: ФАС заподозрила МТС в распространении недостоверной рекламы / MForum.ru
03.07. [Тарифы, услуги] Спутниковое ТВ от МТС: изучаем детали / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Спутниковая связь: Спутниковые платформы ближайшего будущего и их влияние на рынок / MForum.ru
08.07. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 8 июля 2009 года / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Mix 2 с экраном 18:9 представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5 – смартфон с 6 Гб ОЗУ и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
14.11. [Новинки] Это интересно: Nokia 2 приходит в Южную Африку / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Смартфон Revvl Plus оценен в $199 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Gionee S11 в трех цветах замечен на фото / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I5 представлен в Индии / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S9 будет выпущен раньше обычного / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появится в Индии / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5T будет анонсирован 16 ноября, в предзаказе – с 21 ноября / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru