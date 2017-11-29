VR: Компания VRT научилась точно переносить движения человека в виртуальную реальность

MForum.ru
29.11.2017,
VR Technologies (VRT) известна кастомными решениями в области виртуальной реальности. Компания сообщает о создании технологии Full Body Tracking VR, позволяющей переносить движения человеческого тела в виртуальную реальность. При этом обещана максимальная точность при минимуме датчиков.
VRT предлагает использовать свою технологию сторонним разработчикам. Доступ к ней предоставляется через блокчейн-платформу.
Пользователям компания обещает создать VR-парки, где можно будет индивидуально или компанией "погрузиться" в тот или иной мир или сцену. В частности, можно будет испытать полную иллюзию падения с высоты, ощущения пилота космического корабля или даже невесомость (в аэротрубе). Реализм обеспечит точность воспроизведения движений - вплоть до 1 мм. VRT утверждает, что потратила на разработку порядка 20 млн рублей.
Считывание движений основано на так называемом алгоритме реверсной кинематики с применением активных маркеров и оптического трекинга всего тела. Достаточно 6 меток на одного игрока. Алгоритм отслеживает движение сразу нескольких игроков. Вычисляются траектории движения конечностей и возможности вращения суставов, с учетом ограничений человеческой анатомии. Такой подход не дает накопления погрешностей, он остается работоспособным при любых условиях освещения. К тому же, алгоритм обладает свойствами предиктивности движений.
VRT создала игру "Звездный десант" - сыграть в нее можно будет в VR-парке компании Z8. По сюжету, вы оказываетесь в 2130 году и необходимо обеспечивать безопасность на колонизированных человеком планетах за пределами Солнечной системы.
Оценки рынка виртуальной реальности - $4.9 млрд по итогам 2017 года, данные SuperData Research. Тем не менее, растущий спрос пока что не удовлетворен. Контента производится недостаточно, что объясняется различными причинами, среди которых сложность производства и высокая стоимость оборудования, которое требуется применять.
В VR Technologies уверены, что блокчейн-экосистема объединит разработчиков VR-контента во всем мире. Получив SDK и API, они смогут разрабатывать и создавать собственные продукты. VRT также предоставит возможности тестирования и монетизации игры в VR-парках компании. Собственный маркетплейс экосистемы упростит монетизацию разработок. В частности, при покупке контента будет генерироваться смарт-контракт для проверки лицензии и распределения роялти. Кроме того, планируется создать фонд поддержки перспективных разработчиков.
C 5 по 15 декабря 2017 года компания VRT проведет предварительный token sale в рамках привлечения в проект дополнительных средств. В ходе этого раунда планируется продать 100 млн токенов проекта VRT (стандарта ERC20) по цене 1 ETH за 500 токенов. Инвесторам, которые зарегистрируются до 5 декабря, получат скидку 10%. В феврале 2018 года планируется основной этап token sale. Токены, которые не удастся реализовать, будут уничтожены.
Кроме того, в декабре VRT планирует открыть в Москве первый VR-парк, и начнет распространять франшизы на открытие таких парков в Европе и Азии. В качестве основных клиентов в компании видят киберспортсменов, которые смогут участвовать в профессиональных и любительских турнирах. Призовой фонд будет распределяться смарт-контрактами. Мастер-франшизу уже приобрел бизнесмен Дмитрий Булгаков - она дает возможность открыть в Европе 30 VR-парков.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
теги: "виртуальная реальность"
+ +
Публикации по теме:
12.05. [Новинки] О смартфонах и не только #5: Google I/O 2015, Samsung Galaxy S6 с модулями Sony и Samsung, сколько зарабатывает Sony с каждого iPhone и 10-ядерный Snapdragon / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] IoT / IoE / MForum.ru
16.11. [Бизнес] Что такое ODM или история телефонов Fly / MForum.ru
06.03. [Маркетинг] MVNO: Виртуальная реальность / "Эксперт"
[Пресс-релиз]: Мечта киберспортсмена: VRT добилась идеального переноса движений человека в виртуальную реальность
VRT создала технологию, которая позволяет максимально точно переносить движения человеческого тела в виртуальную реальность. Технология будет доступна сторонним разработчикам через блокчейн-платформу для разработки VR-продуктов, а для пользователей компания откроет VR-парки
Интернет, 29 ноября 2017. Компания
«Мы можем перенести в виртуальное пространство одновременно целую команду и имитировать любой сценарий — например, полную иллюзию падения с высоты, или нахождения в кабине пилота космического корабля, или даже невесомость, совмещая Full Body Tracking VR с аэротрубой. И все это с максимальной точностью движений вплоть до миллиметра», — говорит генеральный директор VRT Константин Негачев.
Как работает технология?
Технология Full Body Tracking VR основана на алгоритме реверсной кинематики, а точность передачи движений достигается за счет использования активных маркеров — компания VRT одной из первых в мире начала использовать подобное решение в данном направлении. На одного игрока достаточно шесть таких меток. Отличие технологии заключается в том, что алгоритм реверсной кинематики отслеживает движение не одного игрока, а сразу нескольких. При этом алгоритм самостоятельно рассчитывает траекторию движения конечностей и вращения суставов с учетом человеческой анатомии.
«Наша технология считывает данные со всего тела, а не только с головы, рук и ног. Мы применяем оптический трекинг с активными маркерами. В отличие от других видов трекинга он не накапливает погрешностей и может работать при любых условиях освещения. Более того, система предугадывает движения человека — мы потратили невероятное количество времени и отсняли тысячи возможных движений. Мы научились переносить движения всего тела в виртуальную реальность, чтобы можно было как вальс в VR танцевать, так и симуляцию военных операций производить», — говорит IT-директор проекта Дмитрий Лившин. На создание технологии компания потратила около 20 млн рублей.
Одна из проблем виртуальной реальности — рассинхронизация с вестибулярным аппаратом человека. Применение активных маркеров позволяет максимально точно переносить кинематику человеческого тела и одновременно сохранять комфортные ощущения для пользователя. Ранее достичь подобного результата не удавалось ни одной компании в мире.
На базе технологии VRT сделала игру «Звездный десант», она будет доступна в VR-парке компании — Z8. Действие в игре происходит в 2130 году, а игрокам придется обеспечивать безопасность на колонизированных человечеством планетах за пределами Солнечной системы.
Зачем нужна блокчейн-платформа?
Рынок виртуальной реальности активно растет. По данным SuperData Research, капитализация VR-индустрии к концу 2017 года достигнет 4,9 млрд долларов США. Однако он плохо организован: игроки ведут разрозненную политику, преследуя свои цели. Как итог — удовлетворить растущий спрос на качественный VR-контент не получается. Нехватка контента также объясняется продолжительностью и сложностью его производства, для которого требуется использовать дорогое оборудование.
Блокчейн-экосистема объединит VR-разработчиков во всем мире, предоставив им SDK и API для создания собственных продуктов. Разработчикам будет предоставлена возможность тестирования и монетизации игр на собственных офлайн-площадках VRT в разных странах — VR-парках. Другой способ монетизации проектов — поиск покупателей на внутреннем маркетплейсе экосистемы. Использование блокчейна в платформе VRT будет гарантировать честное, прозрачное и автоматическое распределение средств, а также защиту прав интеллектуальной собственности: при покупке контента будет автоматически генерироваться смарт-контракт для проверки лицензии или распределения роялти. Кроме того, внутри платформы будет создан фонд поддержки перспективных разработчиков.
С 5 по 15 декабря 2017 года VRT проводит предварительный раунд token sale с целью привлечения дополнительных средств на развитие проекта. Hard cap этого этапа — 3700 ETH. В ходе token sale планируется продать 100 000 000 токенов проекта VRT (стандарт ERC20) по цене 1 ETH за 500 токенов. Инвесторы, которые зарегистрируются в «белом списке» до 5 декабря, получат скидку 10%. Основной этап token sale запланирован на февраль 2018 года. Токены, не проданные во время этого этапа, будут уничтожены.
VR-парки и киберспортсмены
Технология Full Body Tracking VR отлично подходит для создания компьютерных игр, причем таких, где важны командные действия. В декабре VRT планирует открыть в Москве свой первый VR-парк. В нем поклонники технологий виртуальной реальности получат доступ к широкому выбору VR-продуктов. В дальнейшем планируется открытие аналогичных VR-парков в Европе и Азии по франшизной системе.
Экосистема VR-парков заинтересует киберспортсменов, которые смогут принять участие в профессиональных и любительских турнирах. Распределение призового фонда турниров будет регулироваться смарт-контрактами.
Мастер-франшизу на открытие 30 VR-парков в Европе уже приобрел бизнесмен Дмитрий Булгаков. Он же является и крупным инвестором компании: всего на развитие блокчейн-платформы VRT к настоящему моменту привлекла $250 000.
О команде VR Technologies
Генеральный директор VRT –
IT-директор проекта —
В команду консультантов проекта входят ведущие специалисты по блокчейну, IT, VR, маркетингу, франчайзингу и геймдизайну:
О проекте VRT
Блокчейн-платформа VRT — проект компании VR Technologies, разрабатывающей кастомные решения в области виртуальной реальности. Цель этого проекта — преодолеть нехватку качественного VR-контента на современном рынке, предоставляя VR-разработчикам необходимые технологии для создания собственных продуктов, возможности монетизации проектов, гарантии честного распределения вознаграждений и защиту авторских прав с помощью блокчейн-технологий. Платформа включает в себя инструментарий для разработчиков, маркетплейс, систему VR парков и сообщество пользователей, которые интересуются VR, технологиями, играми, инвестициями и криптоэкономикой. Подробнее об устройстве и видении VRT — на
Youtube Video:
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic P91 оценен в 6490 индийских рупий / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential оценены в $100 и $80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой / MForum.ru