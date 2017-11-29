VR: Компания VRT научилась точно переносить движения человека в виртуальную реальность

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VR: Компания VRT научилась точно переносить движения человека в виртуальную реальность

29.11.2017, MForum.ru

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VR Technologies (VRT) известна кастомными решениями в области виртуальной реальности. Компания сообщает о создании технологии Full Body Tracking VR, позволяющей переносить движения человеческого тела в виртуальную реальность. При этом обещана максимальная точность при минимуме датчиков.

VRT

VRT предлагает использовать свою технологию сторонним разработчикам. Доступ к ней предоставляется через блокчейн-платформу.

Пользователям компания обещает создать VR-парки, где можно будет индивидуально или компанией "погрузиться" в тот или иной мир или сцену. В частности, можно будет испытать полную иллюзию падения с высоты, ощущения пилота космического корабля или даже невесомость (в аэротрубе). Реализм обеспечит точность воспроизведения движений - вплоть до 1 мм. VRT утверждает, что потратила на разработку порядка 20 млн рублей.

Считывание движений основано на так называемом алгоритме реверсной кинематики с применением активных маркеров и оптического трекинга всего тела. Достаточно 6 меток на одного игрока. Алгоритм отслеживает движение сразу нескольких игроков. Вычисляются траектории движения конечностей и возможности вращения суставов, с учетом ограничений человеческой анатомии. Такой подход не дает накопления погрешностей, он остается работоспособным при любых условиях освещения. К тому же, алгоритм обладает свойствами предиктивности движений.

VRT создала игру "Звездный десант" - сыграть в нее можно будет в VR-парке компании Z8. По сюжету, вы оказываетесь в 2130 году и необходимо обеспечивать безопасность на колонизированных человеком планетах за пределами Солнечной системы.

Оценки рынка виртуальной реальности - $4.9 млрд по итогам 2017 года, данные SuperData Research. Тем не менее, растущий спрос пока что не удовлетворен. Контента производится недостаточно, что объясняется различными причинами, среди которых сложность производства и высокая стоимость оборудования, которое требуется применять.

В VR Technologies уверены, что блокчейн-экосистема объединит разработчиков VR-контента во всем мире. Получив SDK и API, они смогут разрабатывать и создавать собственные продукты. VRT также предоставит возможности тестирования и монетизации игры в VR-парках компании. Собственный маркетплейс экосистемы упростит монетизацию разработок. В частности, при покупке контента будет генерироваться смарт-контракт для проверки лицензии и распределения роялти. Кроме того, планируется создать фонд поддержки перспективных разработчиков.

C 5 по 15 декабря 2017 года компания VRT проведет предварительный token sale в рамках привлечения в проект дополнительных средств. В ходе этого раунда планируется продать 100 млн токенов проекта VRT (стандарта ERC20) по цене 1 ETH за 500 токенов. Инвесторам, которые зарегистрируются до 5 декабря, получат скидку 10%. В феврале 2018 года планируется основной этап token sale. Токены, которые не удастся реализовать, будут уничтожены.

Кроме того, в декабре VRT планирует открыть в Москве первый VR-парк, и начнет распространять франшизы на открытие таких парков в Европе и Азии. В качестве основных клиентов в компании видят киберспортсменов, которые смогут участвовать в профессиональных и любительских турнирах. Призовой фонд будет распределяться смарт-контрактами. Мастер-франшизу уже приобрел бизнесмен Дмитрий Булгаков - она дает возможность открыть в Европе 30 VR-парков.

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теги: "виртуальная реальность"

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

29.11.2017 16:56 От: ABloud

[Пресс-релиз]: Мечта киберспортсмена: VRT добилась идеального переноса движений человека в виртуальную реальность

VRT создала технологию, которая позволяет максимально точно переносить движения человеческого тела в виртуальную реальность. Технология будет доступна сторонним разработчикам через блокчейн-платформу для разработки VR-продуктов, а для пользователей компания откроет VR-парки

Интернет, 29 ноября 2017. Компания VR Technologies (VRT), разработчик кастомных решений в области виртуальной реальности (virtual reality, VR), создала уникальную технологию Full Body Tracking VR, позволяющую переносить движения человеческого тела в виртуальную реальность с максимальной точностью при минимуме датчиков. Сейчас компания готовит к запуску блокчейн-платформу, которая объединит VR-разработчиков со всего мира и предоставит им доступ к технологии для создания собственных продуктов. Для обычных пользователей откроются специальные парки с VR-играми и продуктами разных разработчиков.

«Мы можем перенести в виртуальное пространство одновременно целую команду и имитировать любой сценарий — например, полную иллюзию падения с высоты, или нахождения в кабине пилота космического корабля, или даже невесомость, совмещая Full Body Tracking VR с аэротрубой. И все это с максимальной точностью движений вплоть до миллиметра», — говорит генеральный директор VRT Константин Негачев.

Как работает технология?

Технология Full Body Tracking VR основана на алгоритме реверсной кинематики, а точность передачи движений достигается за счет использования активных маркеров — компания VRT одной из первых в мире начала использовать подобное решение в данном направлении. На одного игрока достаточно шесть таких меток. Отличие технологии заключается в том, что алгоритм реверсной кинематики отслеживает движение не одного игрока, а сразу нескольких. При этом алгоритм самостоятельно рассчитывает траекторию движения конечностей и вращения суставов с учетом человеческой анатомии.

«Наша технология считывает данные со всего тела, а не только с головы, рук и ног. Мы применяем оптический трекинг с активными маркерами. В отличие от других видов трекинга он не накапливает погрешностей и может работать при любых условиях освещения. Более того, система предугадывает движения человека — мы потратили невероятное количество времени и отсняли тысячи возможных движений. Мы научились переносить движения всего тела в виртуальную реальность, чтобы можно было как вальс в VR танцевать, так и симуляцию военных операций производить», — говорит IT-директор проекта Дмитрий Лившин. На создание технологии компания потратила около 20 млн рублей.

Одна из проблем виртуальной реальности — рассинхронизация с вестибулярным аппаратом человека. Применение активных маркеров позволяет максимально точно переносить кинематику человеческого тела и одновременно сохранять комфортные ощущения для пользователя. Ранее достичь подобного результата не удавалось ни одной компании в мире.

На базе технологии VRT сделала игру «Звездный десант», она будет доступна в VR-парке компании — Z8. Действие в игре происходит в 2130 году, а игрокам придется обеспечивать безопасность на колонизированных человечеством планетах за пределами Солнечной системы.

Зачем нужна блокчейн-платформа?

Рынок виртуальной реальности активно растет. По данным SuperData Research, капитализация VR-индустрии к концу 2017 года достигнет 4,9 млрд долларов США. Однако он плохо организован: игроки ведут разрозненную политику, преследуя свои цели. Как итог — удовлетворить растущий спрос на качественный VR-контент не получается. Нехватка контента также объясняется продолжительностью и сложностью его производства, для которого требуется использовать дорогое оборудование.

Блокчейн-экосистема объединит VR-разработчиков во всем мире, предоставив им SDK и API для создания собственных продуктов. Разработчикам будет предоставлена возможность тестирования и монетизации игр на собственных офлайн-площадках VRT в разных странах — VR-парках. Другой способ монетизации проектов — поиск покупателей на внутреннем маркетплейсе экосистемы. Использование блокчейна в платформе VRT будет гарантировать честное, прозрачное и автоматическое распределение средств, а также защиту прав интеллектуальной собственности: при покупке контента будет автоматически генерироваться смарт-контракт для проверки лицензии или распределения роялти. Кроме того, внутри платформы будет создан фонд поддержки перспективных разработчиков.

С 5 по 15 декабря 2017 года VRT проводит предварительный раунд token sale с целью привлечения дополнительных средств на развитие проекта. Hard cap этого этапа — 3700 ETH. В ходе token sale планируется продать 100 000 000 токенов проекта VRT (стандарт ERC20) по цене 1 ETH за 500 токенов. Инвесторы, которые зарегистрируются в «белом списке» до 5 декабря, получат скидку 10%. Основной этап token sale запланирован на февраль 2018 года. Токены, не проданные во время этого этапа, будут уничтожены.

VR-парки и киберспортсмены

Технология Full Body Tracking VR отлично подходит для создания компьютерных игр, причем таких, где важны командные действия. В декабре VRT планирует открыть в Москве свой первый VR-парк. В нем поклонники технологий виртуальной реальности получат доступ к широкому выбору VR-продуктов. В дальнейшем планируется открытие аналогичных VR-парков в Европе и Азии по франшизной системе.

Экосистема VR-парков заинтересует киберспортсменов, которые смогут принять участие в профессиональных и любительских турнирах. Распределение призового фонда турниров будет регулироваться смарт-контрактами.

Мастер-франшизу на открытие 30 VR-парков в Европе уже приобрел бизнесмен Дмитрий Булгаков. Он же является и крупным инвестором компании: всего на развитие блокчейн-платформы VRT к настоящему моменту привлекла $250 000.

О команде VR Technologies

Генеральный директор VRT – Константин Негачев, руководитель ILN Softlab, специалист по VR-продуктам, IT-разработкам и франчайзингу, технологический эксперт. Константин успешно реализовал 4 крупных международных проекта — Kudo Life, SmitApp, электронный консьерж-сервис Soviet Millennials в Лондоне, систему Safer, в которых являлся генеральным и исполнительным директором.

IT-директор проекта — Дмитрий Лившин, запустивший сервис SmitApp, электронный консьерж-сервис Soviet Millennials в Лондоне, систему Safer и множество других сложных IT-проектов. Имеет обширный опыт работы в IT-индустрии, руководил разработкой проектов для крупных инвестиционных и государственных фондов. Часто консультирует IT-стартапы, в том числе, новые проекты, связанные с блокчейн-технологиями. Успешная аналитическая работа Дмитрия позволила запуститься уже 12 проектам. Участвовал в создании новостного и развлекательного проекта GoRabbit.

В команду консультантов проекта входят ведущие специалисты по блокчейну, IT, VR, маркетингу, франчайзингу и геймдизайну: Эрик Бенц, исполнительный директор одной из крупнейших в Великобритании и ЕС системы обмена биткоинами и мерчант-системы Cryptopay; Марко Сакко, президент EuroVR, Европейской ассоциации виртуальной и дополненной реальности; Франсуа Ассеман, глава европейского отделения OptiTrack; Дмитрий Мачихин, партнёр в юридической компании GMT Legal, специалист по юридическим вопросам, связанным с digital, блокчейном и стартапами; Игорь Василиадис, основатель и генеральный директор Level 2 Consulting; Ниима Теймори, признанный в международном сообществе эксперт по разработке многопользовательских игр, высоконагруженных и отказоустойчивых систем; Дарья Арефьева, партнер консалтинговой фирмы Token Sale и CEO CryptoFriends.

О проекте VRT

Блокчейн-платформа VRT — проект компании VR Technologies, разрабатывающей кастомные решения в области виртуальной реальности. Цель этого проекта — преодолеть нехватку качественного VR-контента на современном рынке, предоставляя VR-разработчикам необходимые технологии для создания собственных продуктов, возможности монетизации проектов, гарантии честного распределения вознаграждений и защиту авторских прав с помощью блокчейн-технологий. Платформа включает в себя инструментарий для разработчиков, маркетплейс, систему VR парков и сообщество пользователей, которые интересуются VR, технологиями, играми, инвестициями и криптоэкономикой. Подробнее об устройстве и видении VRT — на сайте, в one-pager и whitepaper проекта.

Youtube Video: http://vrt.world/index.html#technology Telegram: https://t.me/vrtico

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