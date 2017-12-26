Роуминг: Билайн рассказал о международном роуминге в 2017 году

MForum.ru
26.12.2017,
Судя по данным роуминга за 9 месяцев, абоненты Билайн в 2017 году стали больше ездить за границу, примерно на 13%, если сравнивать с таким же периодом 2016 года. При этом потребление интернета в международном роуминге выросло вдвое, а голосовой трафик - на 4%, что говорит по сути о продолжающемся сокращении его потребления. Больше всего сократилось число отправляемых SMS - на 13%. Число тех кто перемещался по России выросло на 6% год к году, а голосовой трафик вырос на 11%.
Если говорить о популярных направлениях, то для абонентов ВымпелКом за 9М2017 они таковы:
В этом списке новички - это Турция и Китай, вылетели из списка Франция и Польша.
Вы вряд ли удивитесь, узнав, что чаще других за рубеж ездили абоненты Билайн из Москвы и С.Петербурга. Но также из Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Владивостока, Ставрополя, Смоленска, Краснодара и Нижнего Новгорода. От прошлогоднего периода этот список отличается отсутствием Барнаула и Екатеринбурга. Их заменили Нижний и Владивосток.
Возрастной состав абонентов, которые попадают в роуминг:
Среди тех, кто пользовался услугами роуминга мужчины составляли 54,5%, женщины - 45,5%.
Наиболее популярные сервисы:
1. Youtube
2. Instagram
3. Facebook
4. Whatsapp
5. iTunes
6. ВКонтакте
7. Rutube
8. ViberVoice
9. WhatsappVoice
10. Viber
Важный показатель для всех, кто пользуется мобильным интернетом в роуминге - поддержка роуминга LTE. Для абонентов Билайн этот сервис доступен в 105 направлениях.
Источник и подробности: пресс-релиз компании "ВымпелКом".
Данные о популярных роуминговых направлениях российских абонентов можно найти здесь.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
11.09. [Новости компаний] Статистика роуминга: Абоненты Билайн чаще ездят за границу и пользуются интернетом в роуминге / MForum.ru
02.08. [Новости компаний] Зарубежный роуминг: Роуминг на скоростях LTE теперь доступен абонентам «Билайн» в 100 направлениях по всему миру / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Роуминг: Абоненты «Билайн» в роуминге выбрали мобильный интернет для новогодних поздравлений / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Тарифы: ВымпелКом отменил плату на исходящие на номера Билайн по всей России / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] LTE-роуминг: МегаФон удерживает лидерство по числу стран в роуминге LTE / MForum.ru
[Пресс-релизы]: «Билайн» определил основные тренды международного роуминга в 2017 году
Мужчины ездят за рубеж чаще женщин, потребление дата-трафика в международном роуминге удвоилось, самое популярное направление – Турция
25 декабря 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировал активность россиян в международном роуминге за девять месяцев 2017 года: абоненты «Билайн» стали больше путешествовать и пользоваться мобильным интернетом.
По данным за девять месяцев текущего года количество путешественников за рубеж увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло в два раза, а голосовой трафик - почти на 4%. В то же время количество отправленных смс за прошедший период сократилось в целом на 13%.
За три квартала 2017 года число путешествующих по России абонентов увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а голосовой трафик вырос на 11%.
Основные направления
Самыми популярными зарубежными направлениями у абонентов «Билайн» за девять месяцев текущего года (в порядке убывания) стали: Турция, Белоруссия, Украина, Казахстан, Грузия, Германия, Италия, Испания, Китай и Греция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-10 направлений по популярности попали Турция и Китай, а покинули - Франция и Польша.
Чаще всего зарубежные поездки за девять месяцев текущего года совершали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Владивостока, Ставрополя, Смоленска, Краснодара и Нижнего Новгорода. За аналогичный период 2016 года больше всего в другие страны ездили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Казани, Краснодара, Барнаула, Ставрополя и Екатеринбурга.
Самый активный путешественник – мужчина 35-45 лет, смотрит Youtube и общается в соцсетях и мессенджерах
По данным анализа Big data (Большие данные) за девять месяцев текущего года, клиенты в роуминге – это 54,5% мужчин и 45,5% женщин. При этом больше всего путешествуют и общаются в роуминге люди в возрасте в возрасте от 35 до 45 лет – 30%, на втором месте абоненты от 25 до 35 лет – 28%, а на третьем месте клиенты от 45 до 55 лет – 19%. В роуминге доля абонентов от 55 до 65 лет – 11 %, от 18 до 25 лет составляет 6%, от 65 лет – 5%, а младше 18 лет – 1%.
Абоненты в международном роуминге больше всего расходуют трафик мобильного интернета на следующие ресурсы (в порядке убывания): Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, iTunes, Вконтакте, Rutube, ViberVoice, WhatsappVoice, Viber.
Расширение географии и возможностей для общения
«Билайн» расширяет географию стран с доступными ценами на роуминговые услуги для абонентов «Билайн» - в настоящее время их уже более 100. С 5 декабря 2017 года в число направлений с комфортной стоимостью услуг вошли Андорра, Южная Корея, Алжир, Бангладеш, Иордания, Иран, Кения, Лаос, Пакистан, Панама и ЮАР.
Кроме того, на планете остается все меньше мест, где абоненты «Билайн» не смогли бы пользоваться быстрым мобильным интернетом во время путешествий. В настоящее время LTE-роуминг для абонентов «Билайн» доступен в 105 направлениях. За последнее время добавились Вьетнам, Белоруссия и Гуам.
Показатели роста потребления роуминговых услуг абонентами во многом обусловлены доступными ценами для абонентов «Билайн»: в популярных у российских туристов странах (1*) стоимость мобильного интернета составляет всего 200 рублей за 40 Мб (далее 5 рублей за 1 Мб), а стоимость голосовых звонков – 200 рублей за 20 минут (далее 10 рублей за минуту).
Для абонентов «Билайн» в более 100 странах мира доступна опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, которая включается только в дни выхода в интернет. Кроме того, абоненты «Билайн» - обладатели премиальных карт Visa смогут бесплатно пользоваться опцией «Безлимитный интернет в роуминге» в рамках совместной акции Visa и «Билайн» (2*).
«Мы продолжаем совершенствовать роуминговые услуги для наших абонентов, создавать наиболее комфортные условия для общения и пользования интернетом за рубежом. Наши тарифы и опции снимают распространённые опасения, что общение и мобильный интернет в роуминге имеют очень высокую стоимость или влекут непредсказуемые расходы», – отмечает вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.
В 2017 году «Билайн» уже второй раз подряд становится обладателем международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучший роуминг».
(1*) Подробная информация об услуге и перечень стран, в которых действуют условия доступны на
(2*) Организаторы акции - ПАО «ВымпелКом» и Visa. Срок действия - с 13 ноября 2017 года до 28 февраля 2018 года.
Более подробная информация об акции доступна на
25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru