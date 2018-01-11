Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей

11.01.2018, MForum.ru

На индийский рынок выведен смартфон Smartron t.phone P, привлекающий внимание емким аккумулятором и умеренной ценой. Купить новинку в Flipkart можно будет уже с 17 января по цене 7 999 индийских рупий, что немногим меньше 7200 рублей.

Smartron t.phone P оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб), а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с функций быстрой зарядки (90 минут на день активного использования). На задней панели разместилась 13 Мп камера, на передней – камера разрешением 5 Мп. Апертура обоих камер – f/2.2. Отдельно отметим размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца. В части беспроводных подключений Smartron t.phone P поддерживает G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n и Bluetooth 4.1. ОС – Android 7.1 Nougat. Кроме того, покупатели новинки получат 1 Тб в облачном сервисе t.cloud.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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